الثلاثاء 2026-06-02 11:40 ص

فيديو .. مواطن يعثر على جسم غريب داخل مياه معبأة ويناشد الجهات الرقابية بتكثيف جولاتها

مواطن يعثر على جسم غريب داخل مياه معبأة ويناشد الجهات الرقابية بتكثيف جولاتها
مواطن يعثر على جسم غريب داخل مياه معبأة ويناشد الجهات الرقابية بتكثيف جولاتها
 
الثلاثاء، 02-06-2026 09:37 ص
الوكيل الإخباري-  أورد المواطن سليمان بلال ملاحظة وصفها بالمهمة، تتعلق بسلامة منتجات مياه الشرب المعبأة في كاسات تُباع عبر بعض المحال التجارية الخاصة بتعبئة قوارير وكاسات المياه وبيعها للمواطنين.اضافة اعلان


وقال بلال أثناء مداخلة هاتفية عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إنه قام بشراء "كرتونة" تحتوي على كاسات مياه من أحد المحال التجارية المختصة ببيع وتعبئة المياه، إلا أنه تفاجأ عند وصوله إلى المنزل بوجود جسم غريب بداخل إحدى الكاسات.

وأشار إلى أهمية الجولات الميدانية على محلات تعبأة المياه ومدى إلتزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة العامة في هذه المنتجات.

وأكد أن انتشار هذا النوع من المحال بشكل واسع يستدعي متابعة رقابية أكثر صرامة، لضمان خلو المنتجات من أي شوائب أو ملوثات قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لل

فن ومشاهير تحديد موعد ومكان تشييع جنازة سهام جلال

النزاهة تُطلق حملةًً تعريفيّةًً باستراتيجية النزاهة الوطنية الجديدة

أخبار محلية النزاهة تُطلق حملةًً تعريفيّةًً باستراتيجية النزاهة الوطنية الجديدة

تعبيرية

المرأة والجمال مرطبات شفاه تحمي من الشمس وترطّب بعمق

ل

عربي ودولي عمدة نيويورك يلغي مواعيد نوم الأطفال مؤقتا

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "صحتك عمرك" في العقبة لتشجيع الإقلاع عن التدخين

أخبار محلية إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "صحتك عمرك" في العقبة لتشجيع الإقلاع عن التدخين

كلمة على جهاز بلوتوث تعيد طائرة أمريكية أدراجها في منتصف الرحلة

منوعات كلمة على جهاز بلوتوث تعيد طائرة أمريكية أدراجها في منتصف الرحلة

القدس في أيار: اقتحامات واسعة للأقصى وهدم واعتقالات وإعدامات ميدانية

فلسطين القدس في أيار: اقتحامات واسعة للأقصى وهدم واعتقالات وإعدامات ميدانية

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن



 
 






الأكثر مشاهدة

 