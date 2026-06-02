فيديو .. مواطن يعثر على جسم غريب داخل مياه معبأة ويناشد الجهات الرقابية بتكثيف جولاتها

وقال بلال أثناء مداخلة هاتفية عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إنه قام بشراء "كرتونة" تحتوي على كاسات مياه من أحد المحال التجارية المختصة ببيع وتعبئة المياه، إلا أنه تفاجأ عند وصوله إلى المنزل بوجود جسم غريب بداخل إحدى الكاسات.
وأشار إلى أهمية الجولات الميدانية على محلات تعبأة المياه ومدى إلتزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة العامة في هذه المنتجات.
وأكد أن انتشار هذا النوع من المحال بشكل واسع يستدعي متابعة رقابية أكثر صرامة، لضمان خلو المنتجات من أي شوائب أو ملوثات قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
مواطن يعثر على جسم غريب داخل كاسة مياه مغلّفة pic.twitter.com/ihlGlwlUqe— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 2, 2026
