الأربعاء 2026-05-20 10:16 ص

فيديو وصور - انقلاب شاحنة على نزول العدسية واحتراق حمولتها وإغلاق الطريق باتجاه البحر الميت

انقلاب شاحنة على نزول العدسية واحتراق حمولتها وإغلاق الطريق باتجاه البحر الميت
انقلاب شاحنة على نزول العدسية واحتراق حمولتها وإغلاق الطريق باتجاه البحر الميت
 
الأربعاء، 20-05-2026 08:28 ص
الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان لموقع الوكيل الإخباري، اليوم، بوقوع حادث تدهور وانقلاب لشاحنة على طريق البحر الميت، وتحديداً بعد نزول العدسية باتجاه البحر الميت، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل كبير في الشاحنة وحمولتها.اضافة اعلان


وبحسب شهود العيان، فإن الشاحنة كانت محملة بحبيبات بلاستيكية، الأمر الذي ساهم في ازدياد اشتعال النيران وامتدادها في موقع الحادث.

وأشاروا إلى أن الحادث تسبب بإغلاق كامل للطريق المؤدي إلى البحر الميت، وسط تواجد للأجهزة المعنية التي باشرت التعامل مع الحريق وتنظيم حركة السير في المنطقة.

ولم ترد حتى اللحظة أي معلومات رسمية حول الحالة الصحية لسائق الشاحنة أو وقوع إصابات بشرية جراء الحادث.






Image1_520262082751183027541.jpg
Image2_520262082751183027541.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بعد منافسة استمرت 7 دقائق.. لوحة غامضة تباع بسعر غير متوقع!

منوعات بعد منافسة استمرت 7 دقائق.. لوحة غامضة تباع بسعر غير متوقع!

الإعلامي الرياضي القطري خالد جاسم

أخبار محلية لورنس المراشدة يكتب،، تسلم إيدك خالد جاسم

زين تستعد للاحتفال الأضخم باستقلال المملكة الـ80 والاحتفاء بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية زين تستعد للاحتفال الأضخم باستقلال المملكة الـ80 والاحتفاء بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم

7 طرق لزيادة البروتين في نظامك الغذائي بسهولة

طب وصحة 7 طرق لزيادة البروتين في نظامك الغذائي بسهولة

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

هيئة النزاهة: لا بيّنات لدى النائب العماوي والادعاءات تعود لقضايا قديمة

أخبار محلية هيئة النزاهة: لا بيّنات لدى النائب العماوي والادعاءات تعود لقضايا قديمة

تحول صامت في النمو العالمي بدأ يؤثر على أسعار العملات

أسواق ومال تحول صامت في النمو العالمي بدأ يؤثر على أسعار العملات

غزة

فلسطين إصابة 7 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق في غزة



 
 






الأكثر مشاهدة

 