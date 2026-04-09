فيديو وصور - شاحنات أردنية فارغة عالقة على الجانب السوري و "النقل البري" توضح

الخميس 2026-04-09 11:13 م

شاحنات أردنية فارغة عالقة على الجانب السوري و "النقل البري" توضح

الخميس، 09-04-2026 11:06 ص
الوكيل الإخباري- وردت "برنامج الوكيل" ملاحظات من سائقي شاحنات أردنية، أفادوا فيها بتوقف عدد كبير شاحناتهم الفارغة على الجانب السوري (معبر نصيب الحدودي) منذ 3 أيام، دون السماح لها بالدخول إلى الأردن،أو توضيح سبب منع الدخول من الجانب السوري.اضافة اعلان


وأشار أحد السائقين في اتصال على الهواء مباشرة أن عدد الشاحنات العالقة يصل إلى نحو 250 شاحنة، ما دفعهم لمناشدة الجهات المعنية للتدخل العاجل وحل الأزمة.

من جانبه، أكد مدير مديرية نقل البضائع في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مجاهد سمارة، أن الشاحنات الأردنية القادمة من سوريا لا تواجه أي تعطيل من الجانب الأردني، مشيراً إلى أن التأخير الحاصل على معبر نصيب يعود إلى الأعداد الكبيرة من الشاحنات المتواجدة على الجانب السوري والراغبة بالدخول إلى الأردن.

وأوضح سمارة، خلال مداخلة مع "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن عملية إدخال الشاحنات تخضع لآلية "الدور" والتنظيم، بما يضمن انسيابية الحركة ويمنع الاكتظاظ داخل المعبر، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً وتواصلاً مستمراً مع الجهات السورية والجهات المختصة لتسهيل دخول الشاحنات الأردنية وتسريع الإجراءات المتبعة.

وأكد أن هيئة تنظيم قطاع النقل البري تتابع هذا الملف بشكل حثيث، وأن جميع الشاحنات سيُسمح لها بالدخول ، مع الالتزام بإجراءات السلامة والحفاظ على أمن السائقين والبضائع.





