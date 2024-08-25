قرار مرتقب بعطلة رسمية يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب

ويأتي البلاغ المرتقب لغايات تمكين الموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
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