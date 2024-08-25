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قرار مرتقب بعطلة رسمية يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 25-08-2024 01:18 م
الوكيل الإخباري- يترقب الأردنيون صدور بلاغ رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة يوم الثلاثاء 10 أيلول المقبل الذي يصادف يوم الانتخابات لمجلس النواب العشرين.اضافة اعلان


ويأتي البلاغ المرتقب لغايات تمكين الموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين.

وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
gnews

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