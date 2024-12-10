قريب من أسامة البطاينة: الذي ظهر بمقطع متداول بأنه أسامة وصل الأردن منتصف الليلة الماضية والجهات الأمنية تعمل على التأكد من هويته

الوكيل الإخباري - كشف محمد أحمد منصور البطاينة أحد أقارب أسامة البطاينة المفقود في سوريا منذ 40 سنة أن الشخص الذي ظهر بمقطع متداول بأنه "أسامة البطاينة" وصل الأردن منتصف الليلة الماضية والجهات الأمنية تعمل على التأكد من هويته.

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وقال محمد اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن أسامة لدى الجهات الأمنية الأردنية للتحقق من هويته، مؤكدا أنه في حال لم يكن هو أسامة البطاينة فهو مواطن أردني وهذا ما تم التأكد منه من قبل الأجهزة الأمنية.



وأضاف أن أسامة ذهب بعمر 17 سنة لاستكمال دراسته في سوريا وفقد منذ عام 1986، وخلال التواصل مع الجهات الرسمية في سوريا كانوا يؤكدون في كل مرة أن أسامة غادر البلاد باتجاه العراق أو لبنان.