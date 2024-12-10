 
الثلاثاء 2024-12-10 10:05 ص
 

قريب من أسامة البطاينة: الذي ظهر بمقطع متداول بأنه أسامة وصل الأردن منتصف الليلة الماضية والجهات الأمنية تعمل على التأكد من هويته

المواطن أسامة البطاينة كما ظهر في الفيديو المتداول
المواطن أسامة البطاينة كما ظهر في الفيديو المتداول
الثلاثاء، 10-12-2024 08:56 ص

الوكيل الإخباري - كشف محمد أحمد منصور البطاينة أحد أقارب أسامة البطاينة المفقود في سوريا منذ 40 سنة أن الشخص الذي ظهر بمقطع متداول بأنه "أسامة البطاينة" وصل الأردن منتصف الليلة الماضية والجهات الأمنية تعمل على التأكد من هويته.

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وقال محمد اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن أسامة لدى الجهات الأمنية الأردنية للتحقق من هويته، مؤكدا أنه في حال لم يكن هو أسامة البطاينة فهو مواطن أردني وهذا ما تم التأكد منه من قبل الأجهزة الأمنية.


وأضاف أن أسامة ذهب بعمر 17 سنة لاستكمال دراسته في سوريا وفقد منذ عام 1986، وخلال التواصل مع الجهات الرسمية في سوريا كانوا يؤكدون في كل مرة أن أسامة غادر البلاد باتجاه العراق أو لبنان.


وتابع أن الأمل عاد لعائلته بعدما ظهر مقطع فيديو على منصات التواصل عندما تحدث الشخص بأنه من إربد ولكنه ظهر بحالٍ صعبة وفاقد للذاكرة، مؤكدا أنه تواصل معه وحاول أن ينشط ذاكرته بسؤاله عن عائلته وأسماء أقاربه بيد أنه لم يتفاعل معه.

ولفت إلى أنه سيتم نقل أسامة إلى مركز طبي ليتلقى الرعاية الطبية وعليه فإن العائلة ستقوم بزيارته للتأكد من هويته قبل إجراء فحوصات أخرى منها فحص المادة الوراثية للتأكد من مطابقتها مع عائلته.

 
gnews

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