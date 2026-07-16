قلق واستياء عائلات أردنية من تكرار حالات هروب عاملات منازل تخللها سرقة أموال ومقتنيات شخصية

الوكيل الإخباري- ناشدت عدد من الأسر الأردنية المتضررة من حالات هروب عاملات المنازل خلال الفترة الأخيرة، وخاصة أن القضية باتت تؤرق الكثيرين وتستدعي تدخلا عاجلا للحد من تداعياتها ومتابعة المسؤولين عنها.

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وقال متضررون لـ"الوكيل الإخباري"، إن عددا من العاملات الهاربات أقدمن على سرقة مبالغ مالية ومقتنيات شخصية قبل الهرب من المنازل، مشيرين إلى أنهم تقدموا ببلاغات أمنية في عدد من الحالات ويطالبون بمتابعة هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأضافوا أن بعض العاملات يقمن داخل المملكة دون حيازة وثائق أو إثباتات شخصية قانونية، معتبرين أن ذلك يشكل مخالفة تستوجب المتابعة.