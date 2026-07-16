الخميس 2026-07-16 08:31 م

قلق واستياء عائلات أردنية من تكرار حالات هروب عاملات منازل تخللها سرقة أموال ومقتنيات شخصية

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أرشيفية
 
الخميس، 16-07-2026 07:08 م

الوكيل الإخباري- ناشدت عدد من الأسر الأردنية المتضررة من حالات هروب عاملات المنازل خلال الفترة الأخيرة، وخاصة أن القضية باتت تؤرق الكثيرين وتستدعي تدخلا عاجلا للحد من تداعياتها ومتابعة المسؤولين عنها.

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وقال متضررون لـ"الوكيل الإخباري"، إن عددا من العاملات الهاربات أقدمن على سرقة مبالغ مالية ومقتنيات شخصية قبل الهرب من المنازل، مشيرين إلى أنهم تقدموا ببلاغات أمنية في عدد من الحالات ويطالبون بمتابعة هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأضافوا أن بعض العاملات يقمن داخل المملكة دون حيازة وثائق أو إثباتات شخصية قانونية، معتبرين أن ذلك يشكل مخالفة تستوجب المتابعة.

 

وحذروا من احتمالية وجود شبكات أو مجموعات تقوم بإيواء أو استغلال العاملات الهاربات، مطالبين الجهات المختصة بالتحقق من صحة هذه الادعاءات وإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبتت صحتها.

 
 


gnews

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خاص بالوكيل قلق واستياء عائلات أردنية من تكرار حالات هروب عاملات منازل تخللها سرقة أموال ومقتنيات شخصية



 
 






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