كلب ضال يعقر 6 أشخاص في إربد.. وكشف تفاصيل الحالة الصحية للمصابين

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الوكيل الإخباري- كشف مدير مستشفى الأميرة راية الدكتور محمد أبو حلاوة تفاصيل الحالة الصحية لستة أطفال عقرهم كلب ضال في قرية كفر الماء بلواء الكورة شمالي إربد. اضافة اعلان





وقال أبو حلاوة إن الحالة العامة للمصابين (جميعهم أطفال) مستقرة ولا يوجد أي حالات إدخال، حيث غادر 5 منهم المستشفى في حين تنتظر الكوادر الطبية نتائج الصورة الطبقية للمصاب السادس نظرا لأن عضة الكلب جاءت في الوجه.



وأضاف أنه تم تحويل جميع المصابين إلى مديرية الصحة من أجل إعطائهم مطعوم السعار للوقاية من داء الكلب، وسيخضعون لبرنامج تطعيم كامل لتفادي حدوث أي مضاعفات نتيجة العقر في حال كان الكلب مصابا بداء الكلب.



وأشار إلى أنه تم إخطار مديريتي الصحة والزراعة بالإضافة للبلدية بالحادثة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين ومحاولة العثور على الكلب وفحصه للتأكد من عدم إصابته بداء الكلب.