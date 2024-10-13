 
الأحد 2024-10-13 03:26 م
 

كلب ضال يعقر 6 أشخاص في إربد.. وكشف تفاصيل الحالة الصحية للمصابين

كلب ضال
كلب ضال
الأحد، 13-10-2024 02:33 م
الوكيل الإخباري- كشف مدير مستشفى الأميرة راية الدكتور محمد أبو حلاوة تفاصيل الحالة الصحية لستة أطفال عقرهم كلب ضال في قرية كفر الماء بلواء الكورة شمالي إربد.اضافة اعلان


وقال أبو حلاوة إن الحالة العامة للمصابين (جميعهم أطفال) مستقرة ولا يوجد أي حالات إدخال، حيث غادر 5 منهم المستشفى في حين تنتظر الكوادر الطبية نتائج الصورة الطبقية للمصاب السادس نظرا لأن عضة الكلب جاءت في الوجه.

وأضاف أنه تم تحويل جميع المصابين إلى مديرية الصحة من أجل إعطائهم مطعوم السعار للوقاية من داء الكلب، وسيخضعون لبرنامج تطعيم كامل لتفادي حدوث أي مضاعفات نتيجة العقر في حال كان الكلب مصابا بداء الكلب.

وأشار إلى أنه تم إخطار مديريتي الصحة والزراعة بالإضافة للبلدية بالحادثة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين ومحاولة العثور على الكلب وفحصه للتأكد من عدم إصابته بداء الكلب.
 
gnews

أحدث الأخبار

لاغ

أخبار الشركات "زين" تطلق النسخة الثانية من حملتها للشاشات_وقتها

وزير المياه

أخبار محلية أبو السعود يؤكد أهمية تطبيق برامج توزيع المياه حسب الخطط المعلنة

تعبيرية

تكنولوجيا غوغل تعرض وصفات الطعام كاملة ضمن نتائج البحث

رئيس الجامعة الأردنيّة لشؤون الكليّات الإنسانيّة ناهد عميش في لقاء مع الملحق الثّقافيّ الفرنسيّ في عمّان، بيلي تروا

أخبار محلية السّفارة الفرنسيّة تعلن عن مِنح دكتوراة لطلبة "الأردنية" فرنسا

أرشيفية

عربي ودولي نتنياهو يطالب إبعاد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان "عن الخطر على الفور"

وزير الاقتصاد الرقمي

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي: إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل يعزز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات

طائرة

عربي ودولي فرنسا تطور مسيرة تقودها مقاتلة "رافال"

بورصة عمان

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف



 


الأكثر مشاهدة