كم وصلت أسعار الدجاج في الاردن ؟

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شكا مواطنون لموقع الوكيل الاخباري من ارتفاع جنوني على أسعار الدواجن بكافة المحافظات،حيث وصل سعر الكيلو دينارين ونصف اليوم السبت .

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