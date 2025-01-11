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كم وصلت أسعار الدجاج في الاردن ؟

مزرعة دجاج داخلية
دجاج
السبت، 11-01-2025 04:31 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شكا مواطنون لموقع الوكيل الاخباري  من ارتفاع جنوني على أسعار الدواجن بكافة المحافظات،حيث وصل سعر الكيلو دينارين ونصف اليوم السبت . 

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 وفي وقت سابق قال   رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف المهندس عبد الشكور جمجوم عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن نسبة نفوق الدجاج تراوحت بين 20-30% في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن الوفيات لم تقتصر على المزارع الصحراوية بل كانت أيضا في المزارع المتطورة المكيفة والتي تضاهي مزارع مثلها في أوروبا، ولكن البرد الشديد ووجود رطوبة عالية داخلها أدى إلى عدم نمو الدواجن وزيادة وزنها ما أدى لاحقا إلى نفوق قسم كبير منها.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الدجاج في الأردن ربما يستمر حتى نهاية الشهر الحالي مع التوقعات بتحسن الأسعار ومعاودتها الانخفاض مع زوال الأجواء الباردة وعودة الدفء، مؤكدا أن أسعار الدجاج كانت تتراوح بين 1.2 و1.5 قبل نحو شهر من الآن ولكن الارتفاع الحالي جاء بسبب نفوق الدجاج.

 
gnews

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