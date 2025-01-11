كم وصلت أسعار الدجاج في الاردن ؟

وأضاف أن ارتفاع أسعار الدجاج في الأردن ربما يستمر حتى نهاية الشهر الحالي مع التوقعات بتحسن الأسعار ومعاودتها الانخفاض مع زوال الأجواء الباردة وعودة الدفء، مؤكدا أن أسعار الدجاج كانت تتراوح بين 1.2 و1.5 قبل نحو شهر من الآن ولكن الارتفاع الحالي جاء بسبب نفوق الدجاج.
-
أخبار متعلقة
-
5 إصابات بحادث سير عنيف على طريق الكرك - فيديو
-
40 مكتب للنقل داخل مركز الانطلاق الموحد .. واتحاد لتنظيم سير الأعمال
-
مصدر رسمي: لا عودة لتطبيق "تيك توك" في الأردن حتى إشعار آخر
-
بعد ارتفاع الأسعار.. كشف نتائج تشريح الدجاج النافق في الأردن
-
الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في كاليفورنيا بسبب الحرائق
-
العثور على جثة في جبل الحسين
-
التربية ترجح اعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي مطلع الشهر المقبل
-
ارتفاع أسعار الدواجن .. الصناعة والتجارة تراقب ومُزارعون يشكون برد الشتاء