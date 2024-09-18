متى ستعقد أولى جلسات مجلس النواب الـ 20 ؟

وبين نصراوين بأن جلالة الملك عبدالله الثاني يملك حق إرجاء موعد أول دورة عادية للمجلس حتى تاريخ 1 كانون الأول 01/12/2024 .
ومن المتوقع بحسب نصراوين أن يقوم جلالة الملك بإرجاء موعد أول دورة عادية للمجلس ، وذلك عائد لكون موعد انتهاء الانتخابات قريب جداً من موعد الدورة الأولى العادية في المجلس .
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