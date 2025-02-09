محلل سياسي: خطط ترامب للتهجير تشمل الضفة الغربية وتستهدف الأردن

12:58 م

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الوكيل الإخباري- قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي ماهر أبو طير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحاول فرض مخطط لتهجير سكان قطاع غزة نحو مصر، وتحديداً إلى مناطق شمال سيناء. اضافة اعلان





وأوضح لـ "الوكيل الإخباري" أن هذا المخطط لن يستهدف الأردن، بسبب البُعد الجغرافي للمملكة عن غزة، وصعوبة تنفيذ هذا المخطط فنياً وجغرافياً.



كما أشار أبو طير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفضل إخراج الفلسطينيين إلى دول بعيدة لتجنب نقل مقاتلي حماس إلى مناطق حدودية مثل الأردن أو مصر، بما قد يعرض أمن الاحتلال للخطر.



وأضاف: "في كل الأحوال، سيكون استهداف الأردن متعلقاً بالضفة الغربية فقط، لكن منع مصر لأي تهجير سيساهم في إفشال هذا المخطط، مع الإشارة إلى وجود ضغوطات محتملة على كل من الأردن ومصر".



وأشار إلى أن زيارة الملك عبدالله الثاني تعتبر حساسة من حيث التوقيت، في ظل إدارة أمريكية مغامرة قد تطرح أفكاراً قد تكون أخطر من سيناريو التهجير. وقال: "الموقف الأردني الرافض لأي تهجير ليس مجرد دعاية سياسية، بل هو موقف قوي ومؤكد"، مؤكداً أن المؤسسات الأمريكية المهمة مثل البنتاغون وغيرها ستسهم في تخفيف اندفاع الرئيس الأمريكي غير المدروس، خصوصاً أن أي تهاون غربي في استقرار الأردن سيترك آثاراً كبيرة على كامل المنطقة.



وفيما يتعلق بسكان غزة، قال أبو طير إن أهل غزة لن يخرجوا منها. وأنهم لن يرحلوا تحت قصف الطيران، وفي حال خرج أي عدد منهم، فإنه سيكون قليلاً جداً نتيجة التضييق المستمر، وارتفاع احتمالات تقليص المساعدات أو منعها.



ولفت إلى أن الاحتلال قد يلجأ إلى استخدام الحل العسكري لتهجير أهالي غزة إلى سيناء من خلال استهداف الجدار العازل بين مصر وغزة، وهو ما سيتيح الفرصة لأهالي غزة بالتوجه إلى الأراضي المصرية نتيجة الحصار المتوقع أن تفرضه إسرائيل على القطاع مجدداً وحرمانهم من المساعدات. الأمر الذي سيترك لمصر خيارين أحلاهما مر: فإما محاولة إعادة أهالي غزة باستخدام القوة، أو الرد على الهجوم الإسرائيلي.



وختم بالقول: "من الضروري مساندة أهل غزة في هذا الظرف حتى يفشلوا المخطط الرامي لتهجيرهم".



