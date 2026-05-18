مدفوعاتكم: عمولة الدفع الإلكتروني عند وكلاء اي فواتيركم 8 بالأف في حال استخدام الفيزا بالبطاقات المحلية

الوكيل الإخباري- قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة "مدفوعاتكم" مجدي العقيل إن عمولة استخدام بطاقات الدفع (الفيزا) عند وكلاء اي فواتيركم عبر البطاقات المحلية تبلغ 8 بالألف، مشيراً إلى وجود عمولات أخرى خاصة بعمليات الدفع النقدي (الكاش).



وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن عمولة الكاش تُحتسب وفق شرائح، حيث تبلغ ربع دينار للمعاملات التي تقل عن 500 دينار، ونصف دينار للمعاملات من 500 إلى 1000 دينار، ودينار واحد للمعاملات التي تتجاوز 1000 دينار.



وبيّن أن هذه العمولات ضمن نطاق خدمات "إي فواتيركم"، مؤكداً أن عمليات البيع والشراء تختلف عن المعاملات الإلكترونية.



واشتكى مواطن لـ "برنامج الوكيل" من قيام مركز ترخيص أبو نصير (الترخيص المسائي) باقتطاع مبلغ 3 دنانير كعمولة عند الدفع باستخدام بطاقة الفيزا أثناء تسديد المخالفات وتجديد تأمين المركبة.



وقال المواطن، إنه أثناء مراجعته المركز نهاية عام 2025 فوجئ بوجود رسوم إضافية تُفرض عند الدفع الإلكتروني، سواء للمخالفات أو رسوم التأمين، حيث يتم اقتطاع 3 دنانير بحجة استخدام جهاز الدفع.

