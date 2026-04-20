مديرية الحراج في وزارة الزراعة لـ"برنامج الوكيل": خطة مع "إدارة الأزمات" لتهيئة الطرق للوصول بسرعة إلى الغابات في حال نشوب الحرائق

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة خالد المناصير إنه مع بداية شهر أيار يُتوقع جفاف الأعشاب، ما يزيد من خطر اندلاع الحرائق، حيث تم الإيعاز لمديريات الزراعة بإزالة الأعشاب القريبة من جوانب الطرق وحراثة الأراضي للحد من انتشار الحرائق.



وبين المناصير لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" انه تم إعداد خطة متكاملة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، جرى من خلالها تحديد الطرق القريبة من الغابات لتسهيل وصول كوادر الدفاع المدني في حال اندلاع أي حرائق.





وأشار إلى أن معظم الحرائق تكون بسبب العامل البشري، كإلقاء السجائر أو تصرفات المتنزهين، لافتاً إلى تنفيذ أعمال تقليم للأشجار الحرجية وتحديد طرق قريبة من الغابات لتسهيل الوصول في حال وقوع حريق، رغم وعورة تلك المناطق وصعوبة الوصول إليها.



وبين المناصير أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي حالات جفاف في بعض الأشجار الحرجية، خاصة في المناطق الشفاغورية وجرش، نتيجة قلة الأمطار، حيث تأثرت أشجار الصنوبر وبعض السنديان، إلا أن السنديان استعاد نشاطه ونموه لاحقاً.



واضاف أن أشجار اللزاب التي زُرعت ضمن برامج التشجير الإجباري منذ عام 1962 تأثرت بالتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على التكيف مع هذه التغيرات من خلال استبدال بعض الأنواع بأخرى أكثر مقاومة للجفاف.



وأكد أنه تم حصر الأنواع المتضررة وتعزيز الجهود الوقائية، إضافة إلى العمل على إنتاج اشتال مقاومة للجفاف للموسم المقبل، خاصة في ظل صعوبة تعافي بعض أنواع الصنوبريات.



وأشار إلى أن التربة في بعض المناطق ساهمت في مقاومة الجفاف بفضل قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، لافتاً إلى تنفيذ برامج لإنتاج أنواع نباتية مقاومة لتأمين بعض المناطق الرعوية بالتعاون مع الجهات المختصة.

