مديرية الحراج في وزارة الزراعة لـ"برنامج الوكيل": خطة مع "إدارة الأزمات" لتهيئة الطرق للوصول بسرعة إلى الغابات في حال نشوب الحرائق

وبين المناصير لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" انه تم إعداد خطة متكاملة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، جرى من خلالها تحديد الطرق القريبة من الغابات لتسهيل وصول كوادر الدفاع المدني في حال اندلاع أي حرائق.
وأشار إلى أن معظم الحرائق تكون بسبب العامل البشري، كإلقاء السجائر أو تصرفات المتنزهين، لافتاً إلى تنفيذ أعمال تقليم للأشجار الحرجية وتحديد طرق قريبة من الغابات لتسهيل الوصول في حال وقوع حريق، رغم وعورة تلك المناطق وصعوبة الوصول إليها.
وبين المناصير أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي حالات جفاف في بعض الأشجار الحرجية، خاصة في المناطق الشفاغورية وجرش، نتيجة قلة الأمطار، حيث تأثرت أشجار الصنوبر وبعض السنديان، إلا أن السنديان استعاد نشاطه ونموه لاحقاً.
واضاف أن أشجار اللزاب التي زُرعت ضمن برامج التشجير الإجباري منذ عام 1962 تأثرت بالتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على التكيف مع هذه التغيرات من خلال استبدال بعض الأنواع بأخرى أكثر مقاومة للجفاف.
وأكد أنه تم حصر الأنواع المتضررة وتعزيز الجهود الوقائية، إضافة إلى العمل على إنتاج اشتال مقاومة للجفاف للموسم المقبل، خاصة في ظل صعوبة تعافي بعض أنواع الصنوبريات.
وأشار إلى أن التربة في بعض المناطق ساهمت في مقاومة الجفاف بفضل قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، لافتاً إلى تنفيذ برامج لإنتاج أنواع نباتية مقاومة لتأمين بعض المناطق الرعوية بالتعاون مع الجهات المختصة.
أخبار متعلقة
-
شكاوى من صعوبة بالغة في عملية الدفن في مقبرة سحاب بسبب الشكل الهندسي للقبور
-
تفاصيل جديدة حول العثور على جثة المرحوم الشاب الخوالدة بعد أيام من فقدانه
-
مع اقتراب الصيف .. ارتفاع خيالي على أسعار غاز التكييف والتبريد في الأردن
-
جواز السفر الأردني في المرتبة 84 عالميا وفق مؤشر هينلي
-
وفاة مواطن طعناً في الأغوار الشمالية
-
يوم العلم .. حين حلّق النشامى بالعلم الأردني من عمّان إلى سان فرانسيسكو
-
معاناة الأردنيين في الخليج تتفاقم بسبب تعقيدات تأشيرات المرور عبر السعودية
-
الصناعة والتجارة: لا سقوف سعرية على الخضار والفواكه