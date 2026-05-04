مدير عام الضريبة لـ "برنامج الوكيل" : صرف 35 مليون دينار رديات ضريبة دخل للمكلفين خلال اسبوع

مدير عام الضريبة لـ "برنامج الوكيل" : صرف الرديات يشمل الموظفين والمستخدمين الافراد والشركات الذين قدموا اقراراتهم خلال 2025



مدير عام الضريبة لـ "برنامج الوكيل" : 140 الف مكلف المشمولين بصرف الرديات



الوكيل الإخباري- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي إن الدائرة ستصرف الرديات الضريبية المتراكمة، إضافة إلى رديات من قدّموا إقراراتهم خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، بقيمة تصل إلى 35 مليون دينار، خلال أسبوع على أبعد تقدير.

وأوضح ابو علي اليوم الاثنين لـ "برنامج الوكيل" على "راديو هلا" أن الرديات تشمل الموظفين والأفراد والشركات، وتغطي المتراكم من عام 2025 وما قبله، إلى جانب إقرارات مقدمة في الشهر الاول من عام 2026.



وأشار إلى أن الدائرة باشرت هذا العام بصرف الرديات مبكراً، بالتزامن مع فترة تقديم الإقرارات الضريبية التي تنتهي عادة في 30 نيسان، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء.



وبيّن أن أكثر من 75 ألف مكلف عن عام 2024 وصلت إليهم إشعارات وتم تصفير أرصدتهم، من أصل نحو 140 ألف مكلف مشمولين، متوقعاً استكمال صرف باقي الرديات خلال الأسبوع الجاري.





وأشار إلى أن بعض الإقرارات المقدمة في الأيام الأخيرة من فترة التقديم تخضع للتدقيق الفني، خاصة لمن تأخروا في تقديمها، حيث تُحال يومياً إلى المديريات المختصة لاستكمال إجراءاتها.



وأكد أن الرديات حق للمكلف في حال دفع ضريبة أعلى من المستحقة، ويتم صرفها وفق المخصصات المالية، لافتاً إلى أن إجمالي رديات ضريبة الدخل يبلغ نحو 60 مليون دينار، فيما تسير رديات ضريبة المبيعات ضمن مسار منفصل.



وأوضح أن عدم صرف نسبة 40% لبعض المكلفين عن عام 2024 يعود إما لعدم توريد الجهات التي يعملون لديها، أو لعدم استكمال تدقيق الإقرار.