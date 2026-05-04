مدير عام النقل البري لـ"برنامج الوكيل": تعديل الأجور سيشمل سيارات التطبيقات إلى جانب سيارات التكسي قريباً

وقال الخرابشة، لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إن الحكومة ما تزال تقدم دعماً مباشراً كبيراً لقطاع النقل العام، إذ تبلغ قيمة الدعم السنوي نحو 22 مليون دينار، منها 7 ملايين دينار لدعم طلبة الجامعات عبر 29 مساراً يتم من خلالها تغطية ما نسبته 50% من كلفة الرحلة اليومية للطلبة، إضافة إلى 5 ملايين دينار لدعم النقل بين المحافظات عبر 350 حافلة مدعومة، فيما تتحمل أمانة عمان الكبرى نحو 10 ملايين دينار سنوياً لدعم الحافلات داخل العاصمة عمّان.
وأوضح أن العمل بالتعرفة الجديدة بدأ اعتباراً من أمس الأحد، مبيناً أن نحو 75% من أصل 1900 مسار نقل في المملكة شهدت زيادة بمقدار 5 قروش، فيما شملت الزيادة 25% من المسارات بمقدار 10 قروش، وهي المسارات التي تزيد مسافتها على 50 كيلومتراً وتتجاوز أجرتها ديناراً واحداً.
كما كشف الخرابشة عن تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل حالياً على دراسة تعديل أجور سيارات التكسي وتطبيقات النقل الذكي، على أن يتم الإعلان عن القرار قريباً، لافتاً إلى أن الزيادة الأخيرة شملت أيضاً مركبات السرفيس بواقع 5 قروش للراكب لكونها تقع ضمن المسارات القصيرة.
وأشار إلى أن تشغيل 45 حافلة يومياً بين الكرك وعمّان ضمن جدول زمني ثابت خفّض كلفة تنقل المواطن اليومية من 14 ديناراً إلى 4 دنانير ذهاباً وإياباً ، لافتاً إلى أن هناك توجه لرفع مستوى الخدمة في برنامج دعم النقل بين المحافظات ليشمل جميع المحافظات قريباً .
