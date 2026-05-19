مراقبون: استدعاء إحسان حداد للمونديال مخاطرة قد تكلّف النشامى واللاعب كثيراً

01:49 م

الوكيل الإخباري- أثار استدعاء لاعب المنتخب الوطني إحسان حداد إلى القائمة الأولية للنشامى المشاركة في كأس العالم 2026 حالة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية، وسط تساؤلات حول مدى جاهزيته البدنية والفنية بعد عودته مؤخراً من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها خلال بطولة كأس العرب 2025. اضافة اعلان





ويرى مراقبون للشأن الرياضي أن استدعاء لاعب لم يستعد كامل جاهزيته بعد إصابة من هذا النوع يُعد مخاطرة كبيرة، سواء على مستوى اللاعب نفسه أو المنتخب الوطني، خاصة أن بطولة بحجم كأس العالم تحتاج إلى جاهزية كاملة بدنيا وذهنيا بسبب قوة المنافسة والضغط العالي.



وأشار متابعون إلى أن حداد لا يزال في مرحلة العودة التدريجية للملاعب، حيث خاض عدداً محدوداً من الدقائق مع ناديه الحسين في الدوري المحلي، إضافة إلى مشاركته القصيرة في نهائي كأس الأردن، معتبرين أن هذه المشاركات لا تكفي للحكم على استعادته الكاملة لنسق المباريات القوية.



وأكد مراقبون أن الزج بلاعب عائد حديثاً من إصابة الرباط الصليبي قد يعرّضه لخطر الانتكاسة أو تجدد الإصابة، الأمر الذي قد يؤثر على مستقبله الفني، إلى جانب انعكاس ذلك على خيارات المنتخب واستقراره الفني خلال البطولة.



وفي السياق ذاته، استحضر متابعون تجارب عالمية مشابهة، أبرزها ما حدث مع النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، الذي تعرض لانتكاسة قوية بعد عودته السريعة من إصابة في الركبة عام 2000، قبل أن ينجح لاحقاً في استعادة مستواه والتألق في كأس العالم 2002.



في المقابل، يرى آخرون أن استدعاء حداد يعكس ثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال السلامي بخبرة اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة داخل المجموعة، خصوصاً في ظل خبرته الطويلة مع المنتخب الوطني وفي البطولات الكبرى.



ويبقى الجدل قائماً بين من يعتبر الخطوة مجازفة غير محسوبة قد تُكلّف المنتخب واللاعب ثمناً باهظاً، وبين من يراها قراراً فنياً يستند إلى خبرة اللاعب وحاجة النشامى لعناصر تمتلك شخصية المباريات الكبرى في الظهور التاريخي الأول للأردن بكأس العالم.





