مستشفى التوتنجي يوضح ملابسات العثور على طفل تائه وتسليمه للأمن العام

01:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761506 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصدرت إدارة مستشفى الدكتور جميل التوتنجي في سحاب توضيحًا حول ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على طفل مفقود داخل المستشفى لعدة أيام، مبينة تفاصيل الحادثة كما وقعت. اضافة اعلان





وقال مدير المستشفى الدكتور أسامة القطارنة، في حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، إن عددًا من المواطنين عثروا يوم الخميس الماضي على طفل يبلغ من العمر نحو 4 سنوات خارج أسوار المستشفى تائهاً، وقاموا على الفور بتسليمه إلى كوادر المستشفى.



وأوضح القطارنة أن الكادر الطبي والتمريضي أجرى فحوصات شاملة للطفل، حيث لم تُسجّل عليه أي كسور أو ارتفاع في درجة الحرارة، باستثناء خدوش بسيطة في الوجه، لافتًا إلى أنه تم وضع الطفل تحت المراقبة الطبية لعدة ساعات للاطمئنان على وضعه الصحي.



وأضاف أنه جرى خلال ذلك التواصل مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، وبعد التأكد من سلامة الطفل وظهور نتائج الفحوصات المخبرية، جرى تسليمه إلى الأمن العام من خلال مفرزة الشرطة داخل المستشفى، حيث بقي لفترة إضافية تحت المراقبة قبل استكمال الإجراءات الرسمية.



وأكد القطارنة أنه لا تتوفر لديه معلومات حول ما إذا تم التوصل إلى ذوي الطفل من عدمه، مشيرًا إلى أن مسؤولية متابعة الحالة أُسندت بالكامل إلى إدارة حماية الأسرة المختصة.



وكانت رسالة قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى "الوكيل الإخباري"، تفيد بالعثور على طفل صغير داخل مستشفى التوتنجي في سحاب دون مرافقة أي شخص، مع تداول أوصاف وصور للطفل بهدف التعرف على ذويه، وسط تفاعل واسع وتعاطف من المواطنين.

تم نسخ الرابط





