 
الأحد 2024-12-01 04:16 م
 

مستو: الطيران بين عمان ودمشق متوقف

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-12-2024 02:44 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو أن حركة الطيران بين عمان ودمشق متوقفة منذ عشر سنوات تقريباً ولا تغيير على ذلك .اضافة اعلان


وتشهد سوريا أحداث متصاعدة ومواجهات بين الفصائل المسلحة والجيش العربي السوري  في عملية عسكرية هي الأكبر منذ سنوات في سوريا، سيطرت فيها هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على غالبية مدينة حلب في شمال سوريا، وعلى مطارها  الدولي وبلدات استراتيجية في محافظتي إدلب وحماة المجاورتين.

واستهدفت هذه العملية المباغتة التي تحمل اسم "ردع العدوان"مناطق يسيطر عليها النظام في شمال وشمال غرب سوريا.
 
gnews

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