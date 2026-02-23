الإثنين 2026-02-23 02:11 ص

مشاجرة في خريبة السوق بالعاصمة عمّان وأنباء عن إصابات حرجة

الدفاع المدني
الإثنين، 23-02-2026 01:13 ص

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية - اندلعت مشاجرة  في منطقة خريبة السوق جنوب العاصمة الأردنية عمّان، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وقال شهود لموقع “الوكيل الإخباري” إن المشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص وتخللها اعتداءات متبادلة، وسط حالة من التوتر في الموقع، مشيرين إلى سماع أصوات صراخ وتجمع عدد كبير من المواطنين في المكان.


وأضاف شهود العيان أن كوادر الإسعاف حضرت إلى الموقع، حيث جرى نقل عدد من المصابين، وسط أنباء عن وجود إصابات وُصفت بالحرجة، دون صدور بيان رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر يوضح تفاصيل الحالة الصحية للمصابين أو أسباب المشاجرة.


من جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة، فيما تعمل على ضبط الأطراف المتورطة وإعادة الهدوء إلى المنطقة.


وفي وقت لاحق قال مصدر امني انه قد وقعت مساء أمس الاحد مشاجرة في منطقة العلكومية / حي الرقب، بين مجموعة من الأشخاص، أسفرت عن دهس أحدهم وإلحاق أضرار بعدد من المركبات.

 

وتحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وضبطت عدداً من المتورطين، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى البشير وحالته متوسطة، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

 
 


