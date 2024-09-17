مصدر أمني: إصابة عدد من الأشخاص بعد استنشاقهم لمواد كيماوية في أحد مصانع الضليل

وبين المصدر بأن المجموعات الأمنية والدفاع المدني تواجدوا على الفور بالموقع ، حيث جرى نقل الإصابات إلى المستشفى وبوشرت التحقيقات بالحادثة .
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