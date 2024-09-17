مصدر أمني: إصابة عدد من الأشخاص بعد استنشاقهم لمواد كيماوية في أحد مصانع الضليل

04:23 م

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الوكيل الإخباري- كشف مصدر أمني لموقع الوكيل الإخباري عن وقوع حادثة تسمم لعدد من الأشخاص إثر استنشاقهم لمواد كيميائية داخل مصنع بمنطقة الضليل في محافظة الزرقاء. اضافة اعلان





وبين المصدر بأن المجموعات الأمنية والدفاع المدني تواجدوا على الفور بالموقع ، حيث جرى نقل الإصابات إلى المستشفى وبوشرت التحقيقات بالحادثة .