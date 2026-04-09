مصدر حكومي: بلاغ رئيس الوزراء بترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق قائم بسبب استمرار التداعيات على أسعار النفط

الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي أن بلاغ رئيس الوزراء بشأن ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة مستمر ولا إلغاء أو تجميد للبلاغ مع التوصل لاتفاق تهدئة بين أطراف الصراع في المنطقة.





وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن البلاغ مستمر لأن التداعيات على أسعار النفط لا تزال قائمة.



وكان أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان 30 آذار الماضي بلاغا يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، وذلك في ظل الظروف الراهنة.



وبموجب البلاغ، قرر رئيس الوزراء منع استخدام المركبات الحكومية الا للأغراض الرسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، وعدم مبيتها الا في الدائرة المعنية، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص.



كما تضمن البلاغ إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين اعتبارا من تاريخه، الا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرسمية لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخه.



ونص البلاغ كذلك على منع استخدام المكيفات وأي وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية.





