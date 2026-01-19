الإثنين 2026-01-19 12:36 م

مطالبات سابقة بلا استجابة سبقت حادث دهس طفل بعمر أربعة أعوام في عجلون
 
الإثنين، 19-01-2026 09:49 ص
الوكيل الإخباري-  روى أحد أصدقاء والد الطفل معتصم أمجد جراح تفاصيل مؤلمة حول حادث دهس أودى بحياة الطفل معتصم، البالغ من العمر أربعة أعوام، في محافظة عجلون، بتاريخ 16 كانون الثاني 2026.اضافة اعلان


وقال صديق العائلة لـ"الوكيل الإخباري" إن الطفل كان يحاول قطع الشارع في المنطقة الواصلة بين المزار وعجلون، قبل أن يتعرض لحادث دهس مؤسف أودى بحياته على الفور، في مشهد صادم خلّف حزنًا عميقًا لدى ذويه وأهالي المنطقة.

وأضاف أن الأهالي، كانوا قد ناشدوا البلدية ووزارة الأشغال العامة والإسكان مرارًا وتكرارًا بضرورة وضع مطبّات مرورية في الموقع ذاته، نظرًا لحساسيته وكثافة الحركة فيه، إلا أن تلك المطالبات لم تلقَ أي استجابة حتى وقوع الحادث.

وأشار إلى أن حالة والد الطفل ووالدته تُوصَف بالمأساوية عقب فقدان طفلهما في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أن السرعة الزائدة وغير المبررة، إلى جانب غياب وسائل تهدئة الحركة المرورية، كانت السبب الرئيس في وقوع الحادث.
 
 


