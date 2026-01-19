مطالبات سابقة بلا استجابة سبقت حادث دهس طفل بعمر أربعة أعوام في عجلون

وقال صديق العائلة لـ"الوكيل الإخباري" إن الطفل كان يحاول قطع الشارع في المنطقة الواصلة بين المزار وعجلون، قبل أن يتعرض لحادث دهس مؤسف أودى بحياته على الفور، في مشهد صادم خلّف حزنًا عميقًا لدى ذويه وأهالي المنطقة.
وأضاف أن الأهالي، كانوا قد ناشدوا البلدية ووزارة الأشغال العامة والإسكان مرارًا وتكرارًا بضرورة وضع مطبّات مرورية في الموقع ذاته، نظرًا لحساسيته وكثافة الحركة فيه، إلا أن تلك المطالبات لم تلقَ أي استجابة حتى وقوع الحادث.
وأشار إلى أن حالة والد الطفل ووالدته تُوصَف بالمأساوية عقب فقدان طفلهما في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أن السرعة الزائدة وغير المبررة، إلى جانب غياب وسائل تهدئة الحركة المرورية، كانت السبب الرئيس في وقوع الحادث.
تفاصيل وفاة الطفل معتصم أمجد الجراح إثر حادث سير على طريق سراس المزار الشمالي#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/R695cIBWma— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 19, 2026
