الثلاثاء 2026-06-30 11:07 ص

معلمون مبتعثون يطالبون بإعادة النظر في رفع رسوم براءة الذمة إلى 91 ديناراً

معلمون مبتعثون يطالبون بإعادة النظر في رفع رسوم براءة الذمة إلى 91 ديناراً
معلمون مبتعثون يطالبون بإعادة النظر في رفع رسوم براءة الذمة إلى 91 ديناراً
 
الثلاثاء، 30-06-2026 09:49 ص

الوكيل الإخباري-   اشتكى عدد من المعلمين المبتعثين على نفقة وزارة التربية والتعليم للدراسة في الجامعة الأردنية، من قرار رفع رسوم براءة الذمة من 61 ديناراً إلى 91 ديناراً، معتبرين أن القرار يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المعلمين.

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وقالوا ، في شكوى وصلت إلى موقع الوكيل الإخباري، إن المعلمين فوجئوا بقرار رفع الرسوم، معربين عن بالغ استهجانهم واستغرابهم من توقيت تطبيقه، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المعلمون ، مؤكدين ان رسوم براءة الذمة في جامعات اخرى هي رمزية .


وأضافوا أن المعلمين يتحملون التزامات معيشية وعائلية متزايدة، الأمر الذي يجعل زيادة الرسوم تشكل ضغطاً مالياً إضافياً، داعين الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرار بما يراعي أوضاع المعلمين وظروفهم الاقتصادية.

 
 


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