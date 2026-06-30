معلمون مبتعثون يطالبون بإعادة النظر في رفع رسوم براءة الذمة إلى 91 ديناراً

الوكيل الإخباري- اشتكى عدد من المعلمين المبتعثين على نفقة وزارة التربية والتعليم للدراسة في الجامعة الأردنية، من قرار رفع رسوم براءة الذمة من 61 ديناراً إلى 91 ديناراً، معتبرين أن القرار يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المعلمين.

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وقالوا ، في شكوى وصلت إلى موقع الوكيل الإخباري، إن المعلمين فوجئوا بقرار رفع الرسوم، معربين عن بالغ استهجانهم واستغرابهم من توقيت تطبيقه، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المعلمون ، مؤكدين ان رسوم براءة الذمة في جامعات اخرى هي رمزية .