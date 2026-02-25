مع انتشار مطاعم الـ "كلاود كيتشن" في الأردن.. من يراقب نظافتها وصحة أطعمتها؟

12:01 م

الوكيل الإخباري- في الوقت الذي يشهد فيه قطاع المطاعم في العاصمة الأردنية وبعض محافظات المملكة تحولًا متسارعًا نحو "الكلاود كيتشن"، أو ما يعرف بالمطابخ السحابية، بدأت بعض المخاوف الصحية تتصاعد بين المستهلكين.





هذه المطابخ، التي تعمل بالكامل على توصيل الطلبات دون استقبال الزبائن، تُخفي وراء أبوابها ما قد لا يراه أحد، ما يثير التساؤل: من يراقب هذه المطابخ بالفعل؟ من يراقب نظافتها وتطبيق اشتراطاتها الصحية؟ من يراقب عمليات التبريد والتخزين والطبخ فيها؟



عاملون على تطبيقات التوصيل للمطاعم قالوا لـ "الوكيل الإخباري" إنهم رصدوا مشاهد غير مريحة للنظافة والاشتراطات الصحية عند ذهابهم لاستلام الطعام من هذا النوع من المطابخ، حيث تراكمت الأواني المتسخة، إضافة إلى روائح كريهة تدل على سوء إدارة النظافة. هذه المشاهد تطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام بعض المشغلين بالمعايير الصحية اللازمة لضمان سلامة الغذاء.



الكلاود كيتشن أصبح جزءًا من حياتنا اليومية، ويعتمد عليه الكثيرون في طلباتهم من الطعام للوجبات، وحتى الأطعمة الصحية. لكن خلف هذه الراحة، ثمة مخاطر حقيقية إذا ما أهملت الرقابة أو استغل بعض المشغلين الثغرات في النظام القانوني، مثل تشغيل مطابخ في شقق سكنية أو الاعتماد على تجهيز الطعام في بيئات منزلية غير مرخصة.



في ظل هذه المخاوف، يبقى التساؤل محوريًا: من يتحمل مسؤولية الرقابة؟ ومن يضمن سلامة ما يصل إلى مائدة المستهلك؟ هل الرقابة على المطابخ السحابية بنفس قوة المطاعم التقليدية، أم أن هناك فجوات خطيرة قد تهدد الصحة العامة؟



المستهلكون مطالبون اليوم بزيادة الوعي والحذر، لكن المسؤولية الأكبر تبقى على الجهات الرسمية لضمان أن ما يُقدم على التطبيقات ليس مجرد طعام جاهز، بل غذاء آمن وصحي. وفي الوقت نفسه، يثير هذا الواقع الحاجة الملحة إلى تشديد الرقابة، وتطبيق عقوبات صارمة على أي مخالفة تهدد الصحة العامة، قبل أن تتحول الراحة الرقمية إلى خطر ملموس.



الكلاود كيتشن، أو المطبخ السحابي، هو نموذج عمل في قطاع المطاعم يعتمد على تحضير الطعام للتوصيل فقط، دون وجود صالة استقبال أو جلوس للزبائن. يتم إعداد الطعام داخل مطبخ مجهز، ويُسجَّل على تطبيقات التوصيل لتلقي الطلبات أونلاين فقط.



بدأت هذه الفكرة في الولايات المتحدة قبل عدة سنوات، وانتشرت سريعًا حول العالم بسبب انخفاض تكاليف التشغيل وسهولة إدارة عدة علامات تجارية من نفس الموقع، خصوصًا بعد زيادة الاعتماد على التوصيل الإلكتروني خلال جائحة كورونا.





