مفاجأة بخصوص عطلة عيد الفطر في الاردن ..!

ووفق التوقعات، ستتخلل الإجازة يومان من العطلة الرسمية الأسبوعية، هما الجمعة والسبت، ما يجعل مدة الإجازة أقصر مقارنة بالسنوات السابقة.
-
أخبار متعلقة
-
مشاجرة في خريبة السوق بالعاصمة عمّان وأنباء عن إصابات حرجة
-
الامن العام : العثور على جثة متفحمة أسفل جسر عبدون
-
اجراء عاجل بخصوص حادثة الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة بإربد
-
بعد وفاة والدته بحادث اثناء نزهة ... الطفل زيد في ذمة الله على اثر اصابته
-
تولين .. طالبة في الصف السادس مهددة بالرسوب بسبب مرضها ! ووالدتها تناشد وزير التربية
-
مصدر: آلية خصم مخالفات السير قيد الإعداد والإعلان عن تطبيقها قريباً
-
الضمان الاجتماعي لـ برنامج الوكيل: التعديلات جاءت لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق الأجيال
-
إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في الزرقاء