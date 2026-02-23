مفاجأة بخصوص عطلة عيد الفطر في الاردن ..!

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشير التقديرات الأولية إلى أن إجازة عيد الفطر لهذا العام لن تكون طويلة كما كانت في العام الماضي، حيث من المتوقع أن تمتد لمدة أربعة أيام فقط، من يوم الخميس 19 آذار وحتى يوم الأحد 22 آذار.

ووفق التوقعات، ستتخلل الإجازة يومان من العطلة الرسمية الأسبوعية، هما الجمعة والسبت، ما يجعل مدة الإجازة أقصر مقارنة بالسنوات السابقة.

وتبقى هذه المواعيد خاضعة للتأكيد الرسمي وفق ما ستعلنه الجهات المختصة مع اقتراب موعد العيد.

وتاليا مواعيد العطل الرسمية لعام 2026: