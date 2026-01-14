الأربعاء 2026-01-14 11:02 ص

مناشدة على "الوكيل" تُسهم بالعثور على مسن مفقود وقصة أردنية مؤثرة أثناء اختفائه

مناشدة على "الوكيل" تُسهم بالعثور على مسن مفقود وقصة أردنية مؤثرة أثناء اختفائه
مناشدة على "الوكيل" تُسهم بالعثور على مسن مفقود وقصة أردنية مؤثرة أثناء اختفائه
 
الأربعاء، 14-01-2026 08:42 ص
الوكيل الإخباري-  أسهمت مناشدة نُشرت عبر موقع الوكيل الإخباري في إنهاء قصة إنسانية مؤثرة، بعد العثور على رجل ستيني فُقد أثره لعدة أيام، في حادثة أعادت التأكيد على قيم التكافل والإنسانية التي يتميز بها المجتمع الأردني.اضافة اعلان


وفي تفاصيل القصة، أفادت زوجة الرجل الذي حصلت معه القصة أن زوجها خرج من منزله بتاريخ 25/12/2025 لشراء الكاز، إلا أنه تعرّض لنوبة سكر مفاجئة داخل إحدى محطات المحروقات، أفقدته الوعي، وبقي داخل الكازية دون أن يتمكن من العودة إلى منزله.

وخلال تلك اللحظات الحرجة، عثر عليه أحد المواطنين، وبادر على الفور إلى إسعافه بشكل عاجل، قبل أن يقوم بحمله إلى منزله، حيث تكفّل برعايته والاعتناء به إنسانيًا، ووفّر له المتابعة اللازمة حتى استعاد وعيه وتحسنت حالته الصحية تدريجيًا خلال الأيام التالية.

وفي الوقت ذاته، كانت زوجة الرجل قد تقدّمت ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية عن اختفاء زوجها، كما نشرت مناشدة عبر موقع الوكيل الإخباري أملاً بالوصول إلى أي معلومة تقود إليه.

وبحسب المعلومات، فقد اطّلع المواطن الذي كان يرعى المسن على المناشدة المنشورة عبر موقع الوكيل، وتمكّن من خلالها من التعرف على هوية الرجل، والتواصل مع عائلته، ليجري تسليمه إليهم بعد الاطمئنان الكامل على وضعه الصحي وتحسن حالته.

وهذا رابط خبر المناشدة التي تم نشرها عبر موقع الوكيل الإخباري والتي ساهمت في العثور على الرجل المفقود https://www.alwakeelnews.com/story/760519
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيرته الإيرلندية

الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

عربي ودولي الشرطة الإيرانية: اعتقال 297 من مثيري الشغب المتورطين في الاضطرابات الأخيرة

1103 إشاعات في الأردن خلال 2025

أخبار محلية 1103 إشاعات في الأردن خلال 2025

ت

أسواق ومال أسهم اليابان تسجل ارتفاعاً قياسياً وسط آمال بتحفيز مالي

المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني

عربي ودولي المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تسجل أعلى مستوياتها في التاريخ الأربعاء

ى

منوعات هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟

ة

عربي ودولي شقيقة زعيم كوريا الشمالية تطالب سيئول بالاعتذار



 






الأكثر مشاهدة