مناشدة على "الوكيل" تُسهم بالعثور على مسن مفقود وقصة أردنية مؤثرة أثناء اختفائه

وفي تفاصيل القصة، أفادت زوجة الرجل الذي حصلت معه القصة أن زوجها خرج من منزله بتاريخ 25/12/2025 لشراء الكاز، إلا أنه تعرّض لنوبة سكر مفاجئة داخل إحدى محطات المحروقات، أفقدته الوعي، وبقي داخل الكازية دون أن يتمكن من العودة إلى منزله.
وخلال تلك اللحظات الحرجة، عثر عليه أحد المواطنين، وبادر على الفور إلى إسعافه بشكل عاجل، قبل أن يقوم بحمله إلى منزله، حيث تكفّل برعايته والاعتناء به إنسانيًا، ووفّر له المتابعة اللازمة حتى استعاد وعيه وتحسنت حالته الصحية تدريجيًا خلال الأيام التالية.
وفي الوقت ذاته، كانت زوجة الرجل قد تقدّمت ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية عن اختفاء زوجها، كما نشرت مناشدة عبر موقع الوكيل الإخباري أملاً بالوصول إلى أي معلومة تقود إليه.
وبحسب المعلومات، فقد اطّلع المواطن الذي كان يرعى المسن على المناشدة المنشورة عبر موقع الوكيل، وتمكّن من خلالها من التعرف على هوية الرجل، والتواصل مع عائلته، ليجري تسليمه إليهم بعد الاطمئنان الكامل على وضعه الصحي وتحسن حالته.
وهذا رابط خبر المناشدة التي تم نشرها عبر موقع الوكيل الإخباري والتي ساهمت في العثور على الرجل المفقود https://www.alwakeelnews.com/story/760519
