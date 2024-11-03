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من هم الطلاب المتوفين بحادث مدرسة مادبا؟

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 03-11-2024 12:35 م
الوكيل الإخباري-  افادت مديرية الامن العام بوفاة طالبين جراء حادث تدهور مركبة واصطدامها بباب أحد المدارس بمنطقة ماعين في محافظة مادبا .اضافة اعلان


واكدت مصادر لـ "الوكيل الاخباري" ان الطالبان المتوفيان هم الطفل ريان جهاد محمد الجهالين من مواليد (٢٠١٧) والطفل ليث علي عوده البعران من مواليد (٢٠١٧)  . 

وكان قد اكد  مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمة إنه تم إسعاف الطالبين ولكنهما وصلا متوفيين إلى المستشفى.
 
gnews

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