من هم الطلاب المتوفين بحادث مدرسة مادبا؟

واكدت مصادر لـ "الوكيل الاخباري" ان الطالبان المتوفيان هم الطفل ريان جهاد محمد الجهالين من مواليد (٢٠١٧) والطفل ليث علي عوده البعران من مواليد (٢٠١٧) .
وكان قد اكد مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمة إنه تم إسعاف الطالبين ولكنهما وصلا متوفيين إلى المستشفى.
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