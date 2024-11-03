من هم الطلاب المتوفين بحادث مدرسة مادبا؟

12:35 م

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الوكيل الإخباري- افادت مديرية الامن العام بوفاة طالبين جراء حادث تدهور مركبة واصطدامها بباب أحد المدارس بمنطقة ماعين في محافظة مادبا . اضافة اعلان





واكدت مصادر لـ "الوكيل الاخباري" ان الطالبان المتوفيان هم الطفل ريان جهاد محمد الجهالين من مواليد (٢٠١٧) والطفل ليث علي عوده البعران من مواليد (٢٠١٧) .



وكان قد اكد مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الدين الحلالمة إنه تم إسعاف الطالبين ولكنهما وصلا متوفيين إلى المستشفى.