مواطن يتصل مع "برنامج الوكيل" باكياً : مستشفى خاص تسبب بوفاة والدتي - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت مديرة إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، علا المساعفة، أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مشكلة فنية وقعت في قسم غسيل الكلى بأحد المستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق وإعداد تقرير شامل حول ملابسات القضية.



وقالت المساعفة، خلال حديثها لبرنامج "الوكيل" عبر "راديو هلا"، إن الوزارة تبلغت بوجود مشكلة في المستشفى، وتم على إثرها نقل المرضى إلى مستشفيات ومراكز غسيل كلى أخرى حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير قد يثبت خلال التحقيقات.



وأوضحت أن وحدات غسيل الكلى تخضع لفحوصات دورية ومستمرة، وفي حال ظهور أي خلل يتم إيقاف الوحدة عن العمل فوراً لحين معالجة المشكلة والتأكد من سلامة الإجراءات الفنية والطبية.



وبينت أن الوزارة تلقت يوم السبت الماضي بلاغاً - ليس من المستشفى - ، حول توقف عمليات الغسيل في المستشفى، حيث جرى فحص المياه وتعقيم الأجهزة والتأكد من سلامتها، قبل استئناف العمل يوم الأحد.



إلا أن بلاغاً جديداً ورد يوم الاثنين بشأن هناك مشكلة خلال الفترة المسائية، ما استدعى نقل خمسة مرضى إلى مستشفيات أخرى لاستكمال جلسات الغسيل.



وأكدت المساعفة أن قسم غسيل الكلى في المستشفى ما يزال متوقفاً عن العمل لحين الانتهاء من معالجة جميع الملاحظات الفنية، مشيرة إلى أنه تم توزيع 96 مريضاً على مستشفيات أخرى وأن أوضاعهم الصحية جيدة.



وشددت على أن أي جهة أو شخص يثبت تقصيره في هذه القضية سيخضع للمساءلة القانونية والإدارية، فيما تواصل اللجنة المختصة أعمالها للتحقق من جميع التفاصيل.



وجاءت هذه التصريحات عقب اتصال المواطن عبدالله دويك ببرنامج "الوكيل"، حيث قال إن والدته توفيت مؤخراً بعد معاناتها من مضاعفات صحية، متهماً المستشفى بوجود مشكلات تقنية وتلوث في قسم غسيل الكلى، ومشيراً إلى أن عدداً من المرضى اشتكوا من أعراض ومضاعفات مماثلة.



من جانبه، استمع وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إلى الشكوى خلال البرنامج، وأوعز بمتابعة القضية بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الوقائع وضمان سلامة المرضى.

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