نشوب حريق داخل كلية الهندسة في جامعة الطفيلة التقنية - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، باندلاع حريق داخل مبنى كلية الهندسة في جامعة الطفيلة التقنية، دون توفر معلومات رسمية حول أسباب الحريق أو حجم الأضرار الناتجة عنه حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وبحسب ما جرى تداوله، فقد شوهدت ألسنة لهب ودخان داخل حرم الكلية، فيما لم ترد أنباء مؤكدة عن وقوع إصابات بين الطلبة أو الكوادر الأكاديمية والإدارية.



ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من جامعة الطفيلة التقنية أو الجهات المختصة لتوضيح تفاصيل الحادثة، كما لم يتلقَّ موقع الوكيل الإخباري بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي ما تم تداوله.