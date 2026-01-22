نشوب حريق داخل كلية الهندسة في جامعة الطفيلة التقنية - صورة

وبحسب ما جرى تداوله، فقد شوهدت ألسنة لهب ودخان داخل حرم الكلية، فيما لم ترد أنباء مؤكدة عن وقوع إصابات بين الطلبة أو الكوادر الأكاديمية والإدارية.
ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من جامعة الطفيلة التقنية أو الجهات المختصة لتوضيح تفاصيل الحادثة، كما لم يتلقَّ موقع الوكيل الإخباري بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي ما تم تداوله.
ويتابع الموقع التطورات، وسيتم نشر أي معلومات رسمية فور صدورها.
