نصراوين: الهيئة المستقلة ستعين بديل النائب "المفصول" الجراح خلال 60 يومًا

الوكيل الإخباري- أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن قرار المحكمة الإدارية العليا بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال يؤدي إلى سقوط عضويته رسميًا في مجلس النواب لكونه فقد أحد الشروط الأساسية للعضوية.





وأوضح نصراوين لـ"الوكيل الإخباري" أن مجلس النواب سيقوم بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال 30 يومًا بوجود الشاغر، فيما ستقوم الهيئة المستقلة خلال 60 يومًا بتعيين البديل وفق أحكام القانون.



وأضاف الخبير الدستوري أن النائب محمد الجراح كان مرشح الشباب في حزب العمال، وبالتالي سيخلفه في المجلس مرشح الشباب عن نفس الحزب، لضمان استمرارية التمثيل وفق القوانين النافذة.

