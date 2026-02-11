نصراوين: الهيئة المستقلة ستعين بديل النائب "المفصول" الجراح خلال 60 يومًا

وأوضح نصراوين لـ"الوكيل الإخباري" أن مجلس النواب سيقوم بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال 30 يومًا بوجود الشاغر، فيما ستقوم الهيئة المستقلة خلال 60 يومًا بتعيين البديل وفق أحكام القانون.
وأضاف الخبير الدستوري أن النائب محمد الجراح كان مرشح الشباب في حزب العمال، وبالتالي سيخلفه في المجلس مرشح الشباب عن نفس الحزب، لضمان استمرارية التمثيل وفق القوانين النافذة.
-
أخبار متعلقة
-
مصادر رسمية تتوقع صرف الرواتب قبل رمضان
-
الأمن يلقي القبض على 3 أشخاص آخرين في قضية تهريب السيارات الأردنية إلى مصر
-
وفاة الطالب الأردني السعايدة بحادث سير في باكستان
-
أم أردنية تدق ناقوس الخطر وتطالب بحظر لعبة "روبلوكس" في الأردن فوراً - فيديو
-
بملايين الدنانير .. تفاصيل صادمة حول عملية احتيال كبرى استهدفت تجّار سيارات في الأردن - فيديو
-
الحكومة: "سردية الأردن" توثق الإرث الحضاري الممتد منذ أكثر من مليوني ونصف عام
-
توضيح حول مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيًا بالاردن
-
أسعار الدواجن تقفز قبل رمضان ومواطنون يطالبون بتدخل حكومي عاجل