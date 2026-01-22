الخميس 2026-01-22 03:55 م

هايبر ماركت شهير لم يُسلِّم رواتب موظفيه منذ شهر 11 الماضي

هايبر ماركت شهير لم يُسلِّم رواتب موظفيه منذ شهر 11 الماضي
هايبر ماركت شهير لم يُسلِّم رواتب موظفيه منذ شهر 11 الماضي
 
الخميس، 22-01-2026 02:07 م
الوكيل الإخباري-  أكد عدد من موظفي هايبر ماركت شهير في المملكة، لـ"الوكيل الإخباري"، أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر تشرين الثاني (11) الماضي، ما وضعهم في ظروف معيشية صعبة وأثقل كاهلهم بالتزامات مالية متراكمة.اضافة اعلان


وأوضح الموظفون أن إدارة الهايبر ماركت قامت بفصل الأفرع الواقعة في العاصمة عمّان مالياً وإدارياً عن الأفرع الموجودة في المحافظات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى صرف رواتب موظفي عمّان بانتظام، مقابل استمرار تأخير رواتب موظفي المحافظات دون مبررات واضحة.

وأشاروا إلى أن هذا الإجراء تسبب بحالة من عدم العدالة بين الموظفين، خاصة في ظل ظروف صعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن التأخير المتكرر في صرف الرواتب دفع العديد منهم إلى حافة الإعسار المالي.

وناشد الموظفون، عبر "الوكيل الإخباري"، إدارة الهايبر ماركت والجهات المعنية التدخل العاجل لإيجاد حلول فورية، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، بما يضمن حفظ حقوقهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم ولأسرهم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ل

أخبار محلية زراعة 3000 شجرة في الطفيلة ضمن حملة التشجير الوطني

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. جهود إماراتية لتوفير المياه الصالحة لسكان غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. جهود إماراتية لتوفير المياه الصالحة لسكان غزة

ت

أخبار محلية هام من الأحوال المدنية حول رسوم الشهادات الرقمية

ب

شؤون برلمانية مالية النواب تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الصناعة والتجارة

ترامب: تمكنت من تسوية نزاعات لم أكن أعلم بها

عربي ودولي ترامب: تمكنت من تسوية نزاعات لم أكن أعلم بها

هرتسوغ يرفض العفو الفوري عن نتنياهو رغم ضغط ترامب

عربي ودولي هرتسوغ يرفض العفو الفوري عن نتنياهو رغم ضغط ترامب

ل

أخبار محلية الجامعة الأردنية تعدل ساعات دوام موظفيها



 






الأكثر مشاهدة