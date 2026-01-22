هايبر ماركت شهير لم يُسلِّم رواتب موظفيه منذ شهر 11 الماضي

وأوضح الموظفون أن إدارة الهايبر ماركت قامت بفصل الأفرع الواقعة في العاصمة عمّان مالياً وإدارياً عن الأفرع الموجودة في المحافظات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى صرف رواتب موظفي عمّان بانتظام، مقابل استمرار تأخير رواتب موظفي المحافظات دون مبررات واضحة.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء تسبب بحالة من عدم العدالة بين الموظفين، خاصة في ظل ظروف صعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن التأخير المتكرر في صرف الرواتب دفع العديد منهم إلى حافة الإعسار المالي.
وناشد الموظفون، عبر "الوكيل الإخباري"، إدارة الهايبر ماركت والجهات المعنية التدخل العاجل لإيجاد حلول فورية، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، بما يضمن حفظ حقوقهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم ولأسرهم.
-
أخبار متعلقة
-
استمرار انقطاع دواء كولشسين في الأردن يهدد صحة المرضى ولا حلول في الأفق
-
الأمن يتعامل مع حقيبة مشبوهة في إربد
-
بدمائهم .. كوادر الدفاع المدني والأمن العام ينتفضون لنجدة أم داخل غرف العمليات
-
الأرصاد الجوية تنفي تأثر المملكة بعاصفة ثلجية خلال الأيام المقبلة
-
وفاة طفلين وإصابة ثلاثة آخرين من عائلة واحدة إثر حريق منزل في جبل الجوفة
-
شكاوى من انقطاع فحص فيتامين B12 في مستشفى جرش الحكومي رغم أهميته الطبية
-
خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر
-
الأردن .. قصة مؤثرة لإنقاذ حياة شاب باللحظات الاخيرة بعد اختناقه من صوبة غاز