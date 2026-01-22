هايبر ماركت شهير لم يُسلِّم رواتب موظفيه منذ شهر 11 الماضي

02:07 م

الوكيل الإخباري- أكد عدد من موظفي هايبر ماركت شهير في المملكة، لـ"الوكيل الإخباري"، أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر تشرين الثاني (11) الماضي، ما وضعهم في ظروف معيشية صعبة وأثقل كاهلهم بالتزامات مالية متراكمة.





وأوضح الموظفون أن إدارة الهايبر ماركت قامت بفصل الأفرع الواقعة في العاصمة عمّان مالياً وإدارياً عن الأفرع الموجودة في المحافظات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى صرف رواتب موظفي عمّان بانتظام، مقابل استمرار تأخير رواتب موظفي المحافظات دون مبررات واضحة.



وأشاروا إلى أن هذا الإجراء تسبب بحالة من عدم العدالة بين الموظفين، خاصة في ظل ظروف صعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين أن التأخير المتكرر في صرف الرواتب دفع العديد منهم إلى حافة الإعسار المالي.



وناشد الموظفون، عبر "الوكيل الإخباري"، إدارة الهايبر ماركت والجهات المعنية التدخل العاجل لإيجاد حلول فورية، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، بما يضمن حفظ حقوقهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم ولأسرهم.

