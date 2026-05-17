هذا ما فعله والد نزار الرشدان مع الإعلامي خالد جاسم خلال زيارته للأردن

وبحسب ما رواه جاسم خلال مشاركته في "برنامج الوكيل" عبر "راديو هلا"، فقد أصر والد الرشدان منذ اللحظة الأولى على استضافته في منزله، مؤكداً أن بيوت الأردنيين مفتوحة للضيوف، رافضاً فكرة إقامته في فندق.
وأوضح جاسم أن ترتيبات الإقامة الفندقية كانت قد أُنجزت مسبقاً قبل وصوله إلى الأردن، ما دفعه للبقاء في الفندق احتراماً للترتيبات القائمة، إلا أن والد الرشدان واصل إصراره على تقديم واجب الضيافة بالشكل الذي يليق بالضيف.
وأضاف أن والد اللاعب تكفّل شخصياً باستضافة عدد من الضيوف المرافقين له داخل الفندق وعلى نفقته الخاصة، رافضاً أن يتحملوا أي تكاليف، في موقف ترك أثراً كبيراً لدى الإعلامي القطري والوفد المرافق.
وأبدى خالد جاسم تأثره الكبير بما وصفه بـ"الكرم الأردني الصادق"، مشيراً إلى أن ما شاهده خلال الزيارة يعكس طبيعة المجتمع الأردني المعروف بحسن الضيافة والترحاب بالزوار.
وتأتي زيارة الإعلامي القطري إلى الأردن وسط تفاعل واسع وإشادات متكررة بحفاوة الاستقبال وروح الضيافة التي لمسها خلال وجوده في المملكة.
