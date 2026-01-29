هل تنصف قوانين العمل المواطنين أمام مكاتب الاستقدام؟ مواطنة توجه رسالة الى الوزير البكار

الوكيل الإخباري- تقدّمت مواطنة أردنية بشكوى رسمية إلى وزير العمل خالد البكار، تتهم فيها إحدى شركات استقدام العاملات بالمنازل بممارسة أساليب احتيالية واستغلال المواطنين، مطالبة بتدخل الوزارة لإنصاف المتضررين وتشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام المخالفة.

وبيّنت المواطنة في شكواها أنها اضطرت لاستقدام عاملة منزل لرعاية والدتها المقعدة، إلا أنها تعرضت – بحسب ما ورد في الشكوى – لعمليات تحصيل مالية غير قانونية، وإنكار للمبالغ المدفوعة، إضافة إلى ممارسات وصفتها بـ"النصب الممنهج" من قبل الشركة، مشيرة إلى وجود سجل طويل من القضايا والشكاوى بحقها لدى المحاكم ووزارة العمل، دون اتخاذ إجراءات رادعة بحقها حتى الآن.



معالي وزير العمل الاكرم

عطوفة الامين العام لوزارة العمل

الموضوع : شكوى بحق شركة (..) لاستقدام واستخدام

العاملين في المنازل من غير الاردنيين .

تحية طيبة وبعد :

أضع أمام معاليكم شكواي هذه وشكوى معظم من تعامل مع شركة (..) لاستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين .

معالي الوزير :

بصفتي أردنية أرعى والدتي المقعدة بعد وفاة والدي الامر الذي إستدعى أن أطلب لوالدتي خادمة تقوم على إعانتي ومساعدتي لخدمتها في قضاء حاجتها اليومية مما دعاني لاقصد إحدى الشركات المرخصة والمتخصصة بهذا المجال .

لم أكن أعلم أن عليَ التحقق من مصداقية هذه الشركة او اي شركة مرخصة ببلدي الاردن لثقتي بأننا نعيش بكنف أبا الحسبن الذي لا يظلم بوطنه أحد ولا يصرَح لفاسد ومستغَل لحاجة الناس فكيف إذا كانت والدتي مقعدة لا تقوى على النهوض بغير مساعدة ولا تنام الليل من شدَة ألامها الناتج عن شيخوختها .

معالي الوزير :

لقد تم ممارسة أقصى طرق النصب الممنهج والمحمي بالقانون من شخص مع كل أسف مصرَح له بالقيام بهذه المهنة وهو مالك شركة (..) لاستقدام العاملات بالمنازل / المدعو (...) رغم تقييد لا يقل عن عشرين قضية بحقه منها ماهو ناتج عن ممارسته وتعامله مع المواطنين ممن يقصدونه لاستقدام عاملات حيث تم ترخيص الشركة بشركة ذات مسؤولية محدودة كي لا يستطيع أي مواطن الرجوع عليه بصفته الشخصية وهذا من أكبر أخطاء وزارة العمل بالتصريح لهذه الشركات بهذه الصفة لتساعدها بالتهرب من أي قضية تمس تصرفات الاشخاص القائمين على إدارتها وكذلك قيام مالك الشركة بترخيص شركات تحمل إسم (..) وهي التي يتم تحويل المبالغ المستوفاه من المواطنين على حسابها .

بالاضافه لقيام الشركة بإستغلال عدم معرفة المواطن بنظام الاستقدام مطالبين بإحضار تفويض بالاستقدام مصادق عليه من قبل البنك لصحة التوقيع ولعدة مرات وإستخدامه لاستقدام عاملات دون علم صاحب التفويض وكذلك إستخدام إعفاءات البعض لزبائن أخرين ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والانظمة التي تضبط هذا العمل مستغلا قصور قوانين وانظمة وزارة العمل لتنظيم وحماية المواطنين بالاضافة لقيام الشركة بالاتفاق مع العاملات على ترك العمل من المستفيدين للخدمة ليتم إعادتهم إلى الشركة وتشغيلهم بالاجور اليومية لصالحة او بيعها لمستفيد أخر بعد ان يتم التنازل عنها لصالح الشركة خوفا من التجاوزات والمخالفات بسبب تجاوز المدة او خوفا من ان يلحق الذي تم على اسمه الاستقدام اي مسؤوليه مستقبلا .

معالي الوزير :

نحن بحمى الله وحمى ابا الحسين وحماكم سيدي عندما تعجز القوانين والانظمة المعمول بها أو إستغلالها من قبل هؤلاء المجرمين بحق المجتمع وبصفتكم وزيرا للعمل ولكم الصلاحية بإعادة تقييم الشركات المخالفة والضرب بيد من حديد على من يمسَ أمن ومصالح الاردنيين الذين من واجباتكم حمايتهم كونهم أمانه بعنقكم سيدي .

معالي الوزير :

لقد إستقدمت عاملة منزل من الشركة اعلاه وبعقد موقع من المكتب وتم دفع مبلغ (400) دينار بموجب وصل من الشركة منظم أصوليا وابلغنا بان نسدد باقي المبلغ عند حضور العاملة للاردن حيث تم تحويل مبلغ (1250) دينار (كليك) بناء على طلبه ليتم تحويله على رقم (..) والذي ظهر إسم المستلم شركة (...) والذي تم التواصل معه بذلك وافاد باستلامه للمبلغ وبعد تحويل المبلغ قامت الشركة بتسليمنا العاملة .

معالي الوزير :

بعد رفض العاملة للعمل تم تسليمها لمكتب العمل الخاص بالعاملات بالمنازل وتحديدا لقسم الشكاوى وبعد إستجوابها من قبل المعنيين تم تسليمها لشركة (..) رسميا . وبعد انتهاء مدة الاشعار للشركة من قبل مكتب العمل تم تحرير شكوى بحق الشركة لإستعادة المبالغ المدفوعه والتي أنكرها صاحب الشركة نهائيا مدعيا بانه لم يستلم اي مبلغ من اجل استقدام العامله ولم يصدر وصل بهذا الخصوص , وبعد ان تم الاستعلام عن وضع الشركة ووضع صاحب الشركة والذي تبين بان له سجل كبير وحافل لدى المحاكم المختصة منها دعاوى بخصوص العاملات وتركهن العمل ومنها شيكات لا يقابله رصيد وقضايا اخرى كثيرة نرفق لمعاليكم بعضها .

معالي الوزير :

المفاجأه الكبرى ان وزارة العمل وتحيدا قسم التفتيش بمديرية العاملين بالمنازل على علم تام بممارسات هذه الشركة وصاحبها وأن هناك شكاوى كثيرة على هذه الشركة وتم توقيفها مؤقتا عن العمل وان انظمة وقوانين الوزارة لا تسعف باتخاذ العقوبات التي يستحقها من يمارس هذه الافعال بحق المواطنين .

معالي الوزير :

إن لم يحمينا القانون من هؤلاء فعليك كوزير العمل واجب حمايتنا منهم ومن أمثالهم ولا تسمح لاي كان ان يعبث بابناء هذا الوطن الاغلى على قلوبنا .

هذه مظلمتنا نضعها بين يديكم أملين حمايتنا وحماية المجتمع من مثل هؤلاء الذين لا يستحقون شرف الانتماء لهذا الوطن الطيب باهله ومسؤوليه وقيادته .

ودمتم سيدي



مقدمة الشكوى : (..)

عن والدتي : (..)

ت : (..)



نسخة : لدولة رئيس الوزراء الاكرم .