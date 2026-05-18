هيئة الإعلام تبدأ بتطبيق "نظام المؤثرين" اعتباراً من الأحد القادم وتوضح الصفحات المطلوب ترخيصها

وقالت شمس الدين لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردنيين الذين لديهم محتوى يروج للسياحة والسفر خارج الأردن غير ملزمين بالترخيص مثل "جو حطاب" و"ابن حتوتة" لأن محتواهم تثقيفي ولا يعتمد على الدعاية والاعلان داخل الأردن، أما الأجانب الذين يقومون بالتصوير داخل الأردن فإنهم ينقسمون إلى جهتين، الأولى السياح والزوار غير المقيمين داخل المملكة فإنهم غير ملزمين بالترخيص، أما الثانية فهم الأجانب المقيمين داخل المملكة فعليهم الترخيص والاعتماد لدى الهيئة إذا انطبقت عليهم المعايير الخاصة بممارسة العمل بشكل منظم وتحقيق الدخل منه.
وأضافت أن الصفحات المنتشرة على فيسبوك بأسماء المناطق في مختلف المحافظات غير ملزمة بالترخيص إذا كانت تنشر ضمن نطاق اهتمام المناطق الخاصة بها، ولكنها ملزمة باعتماد صفحة إخبارية إذا كان لديها نشاط مستمر بنشر الأخبار.
وأشارت شمس الدين إلى أن الأشخاص الذين يروجون لأنفسهم عبر منصات التواصل دون أن يقدموا سلعة أو دعاية لخدمات ما فإنهم غير ملزمين بالترخيص، وإذا انطوى النشر على الاعلان عن منتجات أو خدمات تحقق لهم دخلا وعائد ثابت فإنهم ملزمين بالترخيص.
وبيّنت أنه لم يتم اعتماد عدد المتابعين لصناع المحتوى كمعيار لاعتمادهم وفق النظام الجديد لأن عدد المتابعين قد يتفاوت بين شخص وآخر، حيث قد يحقق شخص لديه عدد متابعين أقل المعايير المطلوبة إذا كان يقوم بالعمل بشكل احترافي مثل الاستعانة بشركات إنتاج للتصوير والمونتاج وغيرها.
وأوضحت شمس الدين أن الصفحات على منصات التواصل التي تقوم بنشر الخواطر واليوميات غير ملزمة بالترخيص كونها لا تمارس أعمال الدعاية والإعلان.
ولفتت إلى أن النظام سيطبق اعتبارا من 2026/5/24 مع منح صناع المحتوى مهلة 90 يوما لتصويب أوضاعهم وفق أحكام النظام الجديد، مع تشكيل لجنة داخل الهيئة لدراسة طلبات الاعتماد.
