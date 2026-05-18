الإثنين 2026-05-18 02:42 م

هيئة الإعلام تبدأ بتطبيق "نظام المؤثرين" اعتباراً من الأحد القادم وتوضح الصفحات المطلوب ترخيصها

ب
تعبيرية
 
الإثنين، 18-05-2026 02:31 م

هيئة الاعلام: منح صناع المحتوى مهلة لتصويب أوضاعهم.. وعدد المتابعين لن يكون المعيار

اضافة اعلان

 

الوكيل الإخباري - أكدت مديرة مديرية الإعلام الرقمي في هيئة الإعلام آرزو شمس الدين أن نظام ترخيص صناع ينطبق على كل الأشخاص المحترفين الذين لديهم دخل ثابت ويقومون بنشاط الدعاية والإعلان.

وقالت شمس الدين لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردنيين الذين لديهم محتوى يروج للسياحة والسفر خارج الأردن غير ملزمين بالترخيص مثل "جو حطاب" و"ابن حتوتة" لأن محتواهم تثقيفي ولا يعتمد على الدعاية والاعلان داخل الأردن، أما الأجانب الذين يقومون بالتصوير داخل الأردن  فإنهم ينقسمون إلى جهتين، الأولى السياح والزوار غير المقيمين داخل المملكة فإنهم غير ملزمين بالترخيص، أما الثانية فهم الأجانب المقيمين داخل المملكة فعليهم الترخيص والاعتماد لدى الهيئة إذا انطبقت عليهم المعايير  الخاصة بممارسة العمل بشكل منظم وتحقيق الدخل منه.

وأضافت أن الصفحات المنتشرة على فيسبوك بأسماء المناطق في مختلف المحافظات غير ملزمة بالترخيص إذا كانت تنشر ضمن نطاق اهتمام المناطق الخاصة بها، ولكنها ملزمة باعتماد صفحة إخبارية إذا كان لديها نشاط مستمر بنشر الأخبار.

وأشارت شمس الدين إلى أن الأشخاص الذين يروجون لأنفسهم عبر منصات التواصل دون أن يقدموا سلعة أو دعاية لخدمات ما فإنهم غير ملزمين بالترخيص، وإذا انطوى النشر على الاعلان عن منتجات أو خدمات تحقق لهم دخلا وعائد ثابت فإنهم ملزمين بالترخيص.

وبيّنت أنه لم يتم اعتماد عدد المتابعين لصناع المحتوى كمعيار لاعتمادهم وفق النظام الجديد لأن عدد المتابعين قد يتفاوت بين شخص وآخر، حيث قد يحقق شخص لديه عدد متابعين أقل المعايير المطلوبة إذا كان يقوم بالعمل بشكل احترافي مثل الاستعانة بشركات إنتاج للتصوير والمونتاج وغيرها.

وأوضحت شمس الدين أن الصفحات على منصات التواصل التي تقوم بنشر الخواطر واليوميات غير ملزمة بالترخيص كونها لا تمارس أعمال الدعاية والإعلان.

ولفتت إلى أن النظام سيطبق اعتبارا من 2026/5/24 مع منح صناع المحتوى مهلة 90 يوما لتصويب أوضاعهم وفق أحكام النظام الجديد، مع تشكيل لجنة داخل الهيئة لدراسة طلبات الاعتماد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إيران تتلقى ضمانات دولية وتؤكد حضورها في المونديال

عربي ودولي إيران تتلقى ضمانات دولية وتؤكد حضورها في المونديال

ب

خاص بالوكيل هيئة الإعلام تبدأ بتطبيق "نظام المؤثرين" اعتباراً من الأحد القادم وتوضح الصفحات المطلوب ترخيصها

إيران تعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

عربي ودولي إيران تعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

زين و"الوطني للأمن السيبراني" يطلقان حملة توعوية بالأمن الرقمي

أخبار الشركات أكثر من 2.5 مليون مشاهدة لمحتوى الحملة

ل

شؤون برلمانية القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026

الجامعة الأردنية تستعد لانتخابات اتحاد الطلبة بمشاركة واسعة

أخبار محلية الجامعة الأردنية تستعد لانتخابات اتحاد الطلبة بمشاركة واسعة

سلالة نادرة بلا لقاح تضرب بقوة.. ماذا تعرف عن إيبولا؟

طب وصحة سلالة نادرة بلا لقاح تضرب بقوة.. ماذا تعرف عن إيبولا؟

5غ

فيديو منوع خالد جاسم عن الشعب الأردني : حقيقة و بتجربة شخصية الكرم و الجود و الإستقبال و الترحيب الذي وجدته في أهل الأردن صراحةً كان لي الشرف الكبير أنني بينهم اليوم



 
 






الأكثر مشاهدة

 