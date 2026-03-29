هيئة الطاقة : لا قرارات بأي إطفاءات مبرمجة لإنارة الطرق والكهرباء المنزلية

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة إن الهيئة تتابع بشكل مستمر محطات المحروقات، مؤكداً أن كميات البنزين والكاز والديزل متوفرة ولا يوجد أي نقص في أي مادة.



وأشار السعايدة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إلى أن الهيئة استقبلت اتصالات من مواطنين، وتم تزويد كل من اشتكى من نقص بالكميات اللازمة، لافتاً إلى أنه مع زيادة الطلب جرى الإيعاز لشركات التسويق بتأمين احتياجات المواطنين دون التقيد بالكميات، داعياً إلى عدم التهافت.



وأوضح السعايدة أنه تم تنفيذ جولات ميدانية على المحطات، وأظهرت أن الأوضاع جيدة والمخزون من المشتقات النفطية متوفر، مبيناً أن لكل محطة مخزوناً يكفي لأسبوعين، ويتم الحفاظ عليه بشكل يومي من خلال تزويد مستمر، مع رقابة على الشركات لزيادة المخزون عند الحاجة.



وأكد أن الأسعار العالمية لن تنعكس على الأسعار المحلية، وأن الكميات المستهلكة متوفرة، فيما لم يُمس المخزون الاستراتيجي، مع استمرار عمل مصفاة البترول وسلاسل التوريد بشكل طبيعي.



ودعا السعايدة أي مواطن يواجه امتناع أي محطة عن البيع إلى التواصل مع الهيئة والإبلاغ عبر غرفة العمليات، ليتم تزويده بالكمية التي يحتاجها.



وبيّن أن هناك رقابة يومية مكثفة، حيث أُطلقت قبل 10 أيام حملة تفتيش على محطات المحروقات، مع وجود فرق ميدانية على مدار الساعة.



وأشار إلى أن خطط الطوارئ يتم تحديثها وفق الدروس المستفادة، مؤكداً أنه لم يتم تفعيل أي من هذه الخطط حتى الآن، وأن الأمور تسير ضمن المسار الطبيعي.



وأضاف أن أي إجراءات مستقبلية ستركز على توفير الطاقة لغايات التوليد، موضحاً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص الإطفاءات الكهربائية، وأن شركة الكهرباء الوطنية تعمل بكفاءة عالية، مع متابعة حثيثة لإدارة الأحمال.



وأكد السعايدة على عدم الحاجة للتهافت على أي مواد، داعياً المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك.

