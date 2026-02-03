الثلاثاء 2026-02-03 05:19 م

هيئة تنظيم النقل البري تصدر تسعيرة موحدة "حد أدنى" للتطبيقات الذكية

الوكيل الإخباري-   أصدرت هيئة تنظيم النقل البري كتابًا رسميًا موجّهًا إلى شركات التطبيقات الذكية المرخّصة، مفاده التزام شركات التطبيقات بنظام 2025 والتعليمات الصادرة بموجبه والتي حددت الحد الادنى للتسعيرة للسيارات العاملة على التطبيقات الذكية لتكون قيمتها اعلى بنسبة 20% من عداد التكسي الاصفر . 

وأكدت الهيئة في كتابها، الصادر استنادًا لأحكام المادة (13) من تعليمات تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، أن التسعيرة ملزمة لجميع الشركات، مشددة على أنه في حال مخالفة أي شركة لهذه التسعيرة والنزول عنها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، بما في ذلك تسييل الكفالة والتدرج في العقوبات وفق الأنظمة المعمول بها.

وبحسب الكتاب، فإن الحد الأدنى للتسعيرة المعتمدة جاء على النحو التالي:

فتحة العداد: 45 قرشًا نهارًا و46.2 قرشًا ليلًا

التعرفة الكيلومترية: 31.6 قرشًا نهارًا و38.9 قرشًا ليلًا

تعرفة الانتظار لكل دقيقة: 6 قروش نهارًا و7 قروش ليلًا

وطالبت الهيئة الشركات بتزويدها بقائمة محدثة لأعداد المركبات العاملة ضمن اختصاصها، مؤكدة أن هذه التسعيرة تمثل الحد الأدنى المسموح به ولا يجوز النزول عنها تحت أي ظرف.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة لتنظيم قطاع النقل الذكي وضمان حقوق السائقين والمستفيدين على حد سواء، ومنع الممارسات السعرية غير العادلة بين الشركات.

