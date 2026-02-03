هيئة تنظيم النقل البري تصدر تسعيرة موحدة "حد أدنى" للتطبيقات الذكية

وأكدت الهيئة في كتابها، الصادر استنادًا لأحكام المادة (13) من تعليمات تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، أن التسعيرة ملزمة لجميع الشركات، مشددة على أنه في حال مخالفة أي شركة لهذه التسعيرة والنزول عنها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، بما في ذلك تسييل الكفالة والتدرج في العقوبات وفق الأنظمة المعمول بها.
وبحسب الكتاب، فإن الحد الأدنى للتسعيرة المعتمدة جاء على النحو التالي:
فتحة العداد: 45 قرشًا نهارًا و46.2 قرشًا ليلًا
التعرفة الكيلومترية: 31.6 قرشًا نهارًا و38.9 قرشًا ليلًا
تعرفة الانتظار لكل دقيقة: 6 قروش نهارًا و7 قروش ليلًا
وطالبت الهيئة الشركات بتزويدها بقائمة محدثة لأعداد المركبات العاملة ضمن اختصاصها، مؤكدة أن هذه التسعيرة تمثل الحد الأدنى المسموح به ولا يجوز النزول عنها تحت أي ظرف.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة لتنظيم قطاع النقل الذكي وضمان حقوق السائقين والمستفيدين على حد سواء، ومنع الممارسات السعرية غير العادلة بين الشركات.
-
أخبار متعلقة
-
موسم جميد وسمن وفير بانتظار الأردنيين وهذه توقعات الأسعار
-
نقابة الصاغة تعتمد آليات تسعير إلكترونية جديدة للذهب اعتباراً من الشهر المقبل
-
سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل
-
أدى إلى إصابات في رأسه وفخذه .. كلب يهاجم طفلًا أمام منزل عائلته في الزرقاء
-
جدل حول تعرض طالبة لعضة "جرذون" داخل مدرسة في البيادر والتربية تنفي تسجيل إصابة
-
الكهرباء الاردنية: 60 مليون دينار فواتير متأخرة على المشتركين تم تقسيطها على المواطنين
-
النقل البري لـ "برنامج الوكيل": حزمة تحسينات تدريجية لتعزيز خدمات النقل العام في المملكة
-
علان يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب الأحد رغم إغلاق الأسواق العالمية