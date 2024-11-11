والدة الشاب أيمن: "وقفوا العلاج وعايش على المسكنات والحمدلله ادعوله"

08:15 ص

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- أكدت والدة الناشط الأردني أيمن العلي أن حالته الصحية مستقرة ويعيش حالياً على المسكنات. اضافة اعلان





وبينت والدته لـ"الوكيل الإخباري" أن أيمن لا يتلقى العلاج حالياً بعد رحلة طويلة من العلاج بالكيماوي ويعيش الآن على المسكنات.



وأضافت: "كل أم تتمنى لو هي تمرض وتكون محل فلذة كبدها، ولكن هذا قضاء الله ولا اعتراض على حكمه والحمد لله.. أسأل الله أن يعطي القوة لكل أم تعيش نفس ما أمر به".



وكان الناشط الأردني قد أعلن قبل نحو عام إصابته بسرطان المعدة وشارك متابعيه رحلته بالعلاج.



وتصدرت صورة لأيمن العلي تجمعه مع والدته مؤخراً مواقع التواصل، وهو متعب، حيث تفاعل معه بشكل كبير متابعو السوشال ميديا من مختلف أنحاء العالم بالدعاء له بالشفاء.