الخميس 2025-07-10 03:54 م
 

وزارة التربية تكشف لـ "الوكيل" موعد اعلان نتائج التوجيهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المخالفات والعقوبات التراكمية بحق المشتركين في امتحان التوجيهي حتى نهاية يوم الخميس الماضي، بلغت 706 مخالفات وعقوبات. وأكد الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية الدكتو
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 10-07-2025 12:40 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح مصدر في وزارة التربية والتعليم في تصريح لموقع الوكيل الاخباري اليوم الخميس إعلان نتائج "التوجيهي" في الثلث الأول من شهر آب المقبل .

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واكد المصدر أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.

 

واختتم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، اليوم الخميس، آخر امتحاناتهم لدورة 2025، في مبحث تاريخ الأردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

 
 
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