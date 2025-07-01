وزارة الصحة: ملتزمون بعلاج مرضى غسيل الكلى وتأمينهم بمستشفيات قريبة

وقالت المساعفة اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذه الاتفاقيات تجدد سنويا بين الوزارة والمستشفيات الخاصة ما لم يطلب أحد الطرفين إلغاء الاتفاقية، لافتة إلى أنه يجري تأمين مرضى غسيل الكلى بأقرب مستشفى على مكان سكنهم لتقليل الجهد والوقت والتكلفة عليهم.
وأضافت أن أحد المستشفيات أنهى اتفاقية التعاون بتاريخ 30 أيار الماضي ولكن بسبب وجود 97 مريضا من مرضى غسيل الكلى المحولين لهذا المستشفى، جرى الاتفاق على إنهاء الاتفاقية ما عدا مرضى غسيل الكلى لحين تأمينهم بمستشفيات بديلة قريبة على أماكن سكنهم.
وأشارت المساعفة إلى أنه يتم تأمين مرضى الكلى على حساب التأمين الصحي حسب فئة التأمين، أما المرضى غير المؤمنين صحيا فيتم علاجهم حسب نظام قصور الكلى.
وكانت وردت ملاحظات لـ"برنامج الوكيل"، من مرضى غسيل الكلى مؤمن عليهم صحيا ومشمولين بالعلاج في أحد المستشفيات الخاصة حول قرار نقلهم إلى مستشفيات أخرى وذلك بسبب عدم دفع المستحقات للمستشفى من قبل وزارة الصحة.
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