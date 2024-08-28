وزارة العدل: أكثر من 10 آلاف جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 10568 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.
وأظهرت الأرقام أنه تم تنفيذ 165 عقوبة بديلة عن الحبس، في حين تم فرض 9 حالات رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني).
ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.
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