وزارة العدل: أكثر من 10 آلاف جلسة محاكمة عن بعد الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر تموز الماضي.

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وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 10568 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.



وأظهرت الأرقام أنه تم تنفيذ 165 عقوبة بديلة عن الحبس، في حين تم فرض 9 حالات رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني).