وزير الثقافة يزور المخرج حسين دعيبس

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطمئنان على الفنان حسين، حيث يتلقى الرعاية الصحية في دارات سمير شما، وفق الرواشدة .
وفي مقطع الفيديو، الذي تم تبادله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتمالك دعيبس دموعه التي انهمرت أمام الكاميرا، في إشارة إلى أنه "لا يريد المساعدة من أحد".
وقال المخرج الشهير إنه تعرض لجلطة في الدماغ، مشيرا إلى أنه يمكث في "دارات سمير شما للمسنين" منذ عام تقريبا.
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