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وزير الثقافة يزور المخرج حسين دعيبس

المخرج الأردني حسين دعيبس
المخرج الأردني حسين دعيبس متأثرًا خلال لقاء
الإثنين، 23-09-2024 05:24 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   التقى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، صباح اليوم الاثنين، المخرج الأردني حسين دعيبس بحضور نجله فارس وشقيقه المخرج أحمد دعيبس. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطمئنان على الفنان حسين، حيث يتلقى الرعاية الصحية في دارات سمير شما، وفق الرواشدة .

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وفي وقت سابق ظهر المخرج الأردني حسين دعيبس  في دار للمسنين في عمّان . 

وفي مقطع الفيديو، الذي تم تبادله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتمالك دعيبس دموعه التي انهمرت أمام الكاميرا، في إشارة إلى أنه "لا يريد المساعدة من أحد". 

وقال المخرج الشهير إنه تعرض لجلطة في الدماغ، مشيرا إلى أنه يمكث في "دارات سمير شما للمسنين" منذ عام تقريبا. 

 

 

 
gnews

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