وزير الثقافة يزور المخرج حسين دعيبس

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - التقى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، صباح اليوم الاثنين، المخرج الأردني حسين دعيبس بحضور نجله فارس وشقيقه المخرج أحمد دعيبس.



وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطمئنان على الفنان حسين، حيث يتلقى الرعاية الصحية في دارات سمير شما، وفق الرواشدة .

اضافة اعلان