وزير الصحة : خطة لتفعيل الدوام المسائي في مراكز الزرقاء والرصيفة الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة تعتزم تفعيل الدوام المسائي في المراكز الصحية بمحافظتي الزرقاء والرصيفة خلال الشهر المقبل، في إطار خطتها لتخفيف الضغط على مستشفى الزرقاء الحكومي.



وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتجربة الدوام المسائي في المراكز الصحية المحيطة بمستشفى البشير، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقليل أعداد المراجعين لأقسام الطوارئ خلال أوقات الذروة.



وبين أن الوزارة ستعمل على تعميم هذه التجربة تدريجياً لتشمل مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع الخدمات الصحية.

