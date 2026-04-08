الأربعاء 2026-04-08 11:17 م

وزير الصحة: 600 مريض و200 وصفة طبية يومياً في المراكز المحيطة بالبشير خلال الفترة المسائية

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور
وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور
 
الأربعاء، 08-04-2026 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إن المراكز الصحية الخمسة المحيطة بمستشفى البشير تستقبل خلال الفترة المسائية نحو 600 مريض يومياً، إضافة إلى نحو 200 وصفة طبية يومياً.

وأشار البدور  لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إلى أن هذه المراكز كانت في السابق تسهم في تحويل المرضى إلى مستشفى البشير، إلا أنها باتت حالياً تقدم خدماتها بشكل مباشر للمواطنين، ما ساهم في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفى.

وكان قد أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور عن إطلاق خطة تنظيمية وخدمية تستهدف تخفيف الضغط المتزايد على أقسام الطوارئ في مستشفى البشير، وذلك من خلال تفعيل الدوام المسائي في 5 مراكز صحية شاملة محيطة بالمستشفى هي (القويسمة، الأميرة بسمة، النصر، المقابلين، حي نزال)، حتى الساعة العاشرة مساءً، اعتباراً من الأول من نيسان 2026.

 

 

 
 


