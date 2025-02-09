وزير داخلية أسبق يطالب بتسليح الأردنيين لمواجهة الاحتلال

وقال الحباشنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الشعب الأردني يجب أن يكون رديفا للقوات المسلحة من خلال تفعيل الجيش الشعبي وتجنيد وتدريب الشباب على استخدام السلاح وتجهيزهم عسكريا ليكون رديفا للجيش في الدفاع عن المملكة ضد الأعداء.
وأضاف أن تسليح الشباب يجب أن تكون ضمن ضوابط الجيش الشعبي لا أن يكون التسليح منفلتا وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مؤكدا أن الجيش الأردني قادر على ردع الأعداء وهو جيش يتمتع بعقيدة قوية ويمتلك الكثير وهو قادر على مفاجأة العدو كما أن فكرة خدمة العلم والجيش الشعبي محفورة في وجدان الأردنيين وهم يطالبون كل يوم بإعادة تفعيلها للدفاع عن البلاد ضد المشروع الصهيوني.
وأشار الحباشنة إلى أن إسرائيل وعبر الأحزاب والوزراء المتطرفين فيها أعلنت الحرب على الأردن بشكل صريح وقامت خلال الأشهر الماضية بتسليح عشرات الآلاف من المستوطنين، مؤكدا ضرورة التصدي إلى كل هذه التحركات من خلال تفعيل الجيش الشعبي من المتقاعدين العسكريين والشباب وتحت إشراف مباشر من القوات المسلحة.
وبيّن أن الظروف المحيطة في المنطقة تحتم علينا التصدي إلى كل ما يهدد أمن واستقرار المملكة، وأنه يجب تبني خطاب تعبوي موجه نحو الأردنيين يحدد ما هو المطلوب في هذه الظروف وبالتالي تحديد من هو العدو الحقيقي للأردن وتحديد الأصدقاء.
وتابع أن جلالة الملك يقود الدبلوماسية الأردنية لتحقيق السلام في المنطقة وقال أمام العالم أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين كما رفض جلالته قضية التهجير ودعا في ذات الوقت إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن الموقف الأردني قوي أمام الأردن وهو يواجه صعوبات كبيرة تتمثل باحتمالية وقف المساعدات الأمريكية الأمر الذي استدعى استثمار العلاقات القوية بين الأردن والاتحاد الأوروبي لتقليل أثر وقف المساعدات.
وأوضح الحباشنة أنه يجب تعزيز الجبهة الداخلية والعمل على تقويتها ودرء كل الفتن وكل من يحاول إثارة النعرات بين الأردنيين من خلال تطبيق القانون على ناشري الإشاعات والفتن عبر منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي تعزيز الوحدة الوطنية والوقوف بجانب الملك والقوات المسلحة والدولة الأردنية لمواجهة كافة التحديات.
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