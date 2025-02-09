وزير داخلية أسبق يطالب بتسليح الأردنيين لمواجهة الاحتلال

الوكيل الإخباري- طالب وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة بتسليح الأردنيين وإعادة العمل بخدمة العلم والجيش الشعبي وتفعيل دوره لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يعلن صراحة أطماعه في المنطقة وخطته لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر.

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وقال الحباشنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الشعب الأردني يجب أن يكون رديفا للقوات المسلحة من خلال تفعيل الجيش الشعبي وتجنيد وتدريب الشباب على استخدام السلاح وتجهيزهم عسكريا ليكون رديفا للجيش في الدفاع عن المملكة ضد الأعداء.



وأضاف أن تسليح الشباب يجب أن تكون ضمن ضوابط الجيش الشعبي لا أن يكون التسليح منفلتا وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مؤكدا أن الجيش الأردني قادر على ردع الأعداء وهو جيش يتمتع بعقيدة قوية ويمتلك الكثير وهو قادر على مفاجأة العدو كما أن فكرة خدمة العلم والجيش الشعبي محفورة في وجدان الأردنيين وهم يطالبون كل يوم بإعادة تفعيلها للدفاع عن البلاد ضد المشروع الصهيوني.



وأشار الحباشنة إلى أن إسرائيل وعبر الأحزاب والوزراء المتطرفين فيها أعلنت الحرب على الأردن بشكل صريح وقامت خلال الأشهر الماضية بتسليح عشرات الآلاف من المستوطنين، مؤكدا ضرورة التصدي إلى كل هذه التحركات من خلال تفعيل الجيش الشعبي من المتقاعدين العسكريين والشباب وتحت إشراف مباشر من القوات المسلحة.



وبيّن أن الظروف المحيطة في المنطقة تحتم علينا التصدي إلى كل ما يهدد أمن واستقرار المملكة، وأنه يجب تبني خطاب تعبوي موجه نحو الأردنيين يحدد ما هو المطلوب في هذه الظروف وبالتالي تحديد من هو العدو الحقيقي للأردن وتحديد الأصدقاء.