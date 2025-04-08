وفاة الفنانة الأردنية الشابة رناد ثلجي

وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري قدم نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي التعازي لأسرة الفقيدة وزملائها ومحبيها، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
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