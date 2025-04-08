وفاة الفنانة الأردنية الشابة رناد ثلجي

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نعى نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي، وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة الأردنية رناد ثلجي، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء. اضافة اعلان





وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري قدم نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد يوسف العبادي التعازي لأسرة الفقيدة وزملائها ومحبيها، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.