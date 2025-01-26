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وفاة شاب طعناً بالرمثا ... والأمن العام يكشف التفاصيل

مديرية الأمن العام
الأمن العام
الأحد، 26-01-2025 02:18 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي شاب ثلاثيني إثر تلقيه طعنة بأداة حادة من قبل آخر يوم أمس الأول اثر خلافات بينهما في لواء الرمثا ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .اضافة اعلان


وقال المصدر ،  الأحد، إنه تم اسعاف الشاب وما لبث أن فارق الحياة ، مشيراً أن الأجهزة الامنية ضبطت الفاعل وبوشرت التحقيقات في القضية.
 
gnews

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