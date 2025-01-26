وفاة شاب طعناً بالرمثا ... والأمن العام يكشف التفاصيل

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي شاب ثلاثيني إثر تلقيه طعنة بأداة حادة من قبل آخر يوم أمس الأول اثر خلافات بينهما في لواء الرمثا ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري . اضافة اعلان





وقال المصدر ، الأحد، إنه تم اسعاف الشاب وما لبث أن فارق الحياة ، مشيراً أن الأجهزة الامنية ضبطت الفاعل وبوشرت التحقيقات في القضية.