وفاة طفلة سقط عليها سور مدخل منزل بعمان

-
أخبار متعلقة
-
وفاتان وسبع إصابات بحادث سير بين مركبة وحافلة على الصحراوي
-
إصابات إثر حريق محل تجاري على دوار القبة بإربد - صور
-
التربية لـ " الوكيل " : لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التوجيهي
-
أبو زيد يحذر من تداعيات قرار الكنيست على أمن المملكة وحدودها
-
عامر المشيني عبر "برنامج الوكيل": وضوح توفر ألف فرصة عمل في الأردن وتواصل تمكين الشباب
-
د. ناصر حسين: مستشفى الزرقاء الحكومي يستقبل 4000 مراجع يوميا
-
وفاة مؤثرة لشاب ثلاثيني في حادث تدهور قلاب بالكرك
-
شركة نافذ والجمارك توضحان لـ برنامج الوكيل سبب توقف النظام بميناء الحاويات - فيديو