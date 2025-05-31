السبت 2025-05-31 03:38 م
 

وفاة و 4 إصابات بمشاجرة مسلحة في إربد

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
السبت، 31-05-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري-   وقعت مشاجرة جماعية فجر اليوم بمنطقة سوم الشناق في محافظة اربد استخدم فيها سلاح ناري وفق مصدر امني.

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وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الإخباري" انه نتج عن المشاجرة  وفاة وأربعة إصابات تم إسعافهم ونقل الوفاة إلى مستشفى اليرموك الحكومي ومستشفى الأميرة بسمة ووصفت حالة الإصابات بالمتوسطة.

 

وبين انه تم ضبط جميع أطراف المشاجرة وبوشرت التحقيقات.

 
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