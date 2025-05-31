وفاة و 4 إصابات بمشاجرة مسلحة في إربد

الوكيل الإخباري- وقعت مشاجرة جماعية فجر اليوم بمنطقة سوم الشناق في محافظة اربد استخدم فيها سلاح ناري وفق مصدر امني.

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وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الإخباري" انه نتج عن المشاجرة وفاة وأربعة إصابات تم إسعافهم ونقل الوفاة إلى مستشفى اليرموك الحكومي ومستشفى الأميرة بسمة ووصفت حالة الإصابات بالمتوسطة.