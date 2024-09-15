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وفاة و5 اصابات بحادث سير في إربد

لقطة من حادث شارع البترا
لقطة من حادث شارع البتراء
الأحد، 15-09-2024 03:42 م
الوكيل الإخباري-   وقع حادث صدم بين مركبتين وإنقلاب لأحدى المركبات في شارع البتراء باتجاه دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة إربد وفق مصدر أمني. اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" أنه نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابات عدد (5 )حسب بلاغ الدفاع المدني.
 
gnews

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