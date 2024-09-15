وفاة و5 اصابات بحادث سير في إربد

وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" أنه نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابات عدد (5 )حسب بلاغ الدفاع المدني.
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