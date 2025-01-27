وفاتان بحادث سير مروع في عمان (فيديو)

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي-وقع حادث تصادم بين مركبتين في القويسمة فجر اليوم الاثنين ما قبل جسر المرسيدس باتجاه سحاب، نتج عنه وفاتان وإصابتان حالتهما العامة بليغة وفقاً لادارة السير.



وبينت إدارة السير لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم تشكيل لجنة وتم تحديد سبب الحادث بمخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ والمسير بسرعة تزيد عن الحد المقرر بمقدار 10 ولغاية 30 كم/ساعة من قبل سائق المركبة الثانية، حيث انحرفت المركبة الثانية القادمة من جسر أبو علندا باتجاه جسر المرسيدس يساراً باتجاه المسرب المعاكس، حيث صادف قدوم المركبة الأولى من جهة جسر المرسيدس، مما أدى إلى وقوع الحادث.



وتداول نشطاء مواقع التواصل اللحظات الاولى من موقع الحادث :

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