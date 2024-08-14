وكلاء السياحة والسفر: أعداد المعتمرين لم تتجاوز 5 آلاف منذ بدء الموسم

12:21 م

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الوكيل الإخباري- عبر رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد أبو غزالة عن قلقه من انخفاض الإقبال بشكل كبير على رحلات العمرة خلال الموسم الحالي بالمقارنة مع المواسم الماضية، في حين لم تتجاوز أعداد المعتمرين 5 آلاف معتمر، 70% منهم برًا و30% جوًا.



وقال أبو غزالة لـ"الوكيل الإخباري"، إن انخفاض الإقبال جاء بالتزامن مع فترة الصيف والعطلة الصيفية للمدارس وهي فترة تتسم عادة بالإقبال الشديد على حجوزات الرحلات لأداء العمرة بالإضافة لاستمرار الحرب على قطاع غزة وانخفاض عدد المعتمرين من الجانب الفلسطيني، متوقعا انخفاض الإقبال بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة مع بدء العام الدراسي الجديد الذي يصادف الأسبوع المقبل.



وأضاف أن رحلة العمرة للشخص الواحد برًا تقدر بنحو 250 دينار للغرفة الثنائية، بالإضافة إلى 200 دينار كمصاريف أثناء السفر عدا عن المبالغ المالية المخصصة لجلب الهدايا، أي أن تكلفة رحلة العمرة لشخصين قد تناهز 1000 دينار وهو مبلغ كبير جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين وارتفاع كلف المعيشة.



وأشار أبو غزالة إلى أن مكاتب السياحة والسفر عملت مؤخرا على وضع عروض لرحلات العمرة من خلال تقليل هامش نسبة الربح من 15-20% ليصبح لاحقا بين 5-10% بسبب الديون المتراكمة على المكاتب والمستحقات المالية المترتبة عليهم من أجور موظفين ومكاتب وغيرها من الكلف.



وتوقع أن تشهد حجوزات رحلات العمرة ضعفا في الإقبال خلال الفترة الحالية على أن يرتفع الإقبال بعد عطلة الشتاء للمدارس.



وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا بدء موسم العمرة بـ14 ذي الحجة الموافق 20 حزيران 2024.